Adidas去季多賺1.5倍 關稅礙上調盈測

歐洲最新經濟數據好壞參半，但多個跨國企業對前景看法似乎並未太悲觀。其中德國運動品牌Adidas首季盈利大增1.5倍至4.28億歐元，管理層表示，「正常情況」下，理應提升全年業績預期，惟美國關稅令公司只能維持全年經營溢利增長介乎17億至18億歐元的指引。由於公司產品幾乎沒有在美國生產，故高關稅最終將推升所有在美銷售產品的成本。

嘉士伯維持全年指引 丹麥啤酒公司嘉士伯亦維持全年指引，預測全年營業利潤內生增長介乎1至5%。管理層稱，暫未見消費者習慣有大轉變，而公司在美國的銷售額佔比亦不多，惟業務部門正在制訂策略，應對大麥、糖和鋁等原材料價格可能受到的影響。該企上季在中國銷售量增長2%，惟內地西部城市消費信心顯得疲弱。

德意志銀行首季盈利按年增長39%至17.75億歐元，勝市場預期，主要是受惠於強勁的投資銀行表現。管理層料，各業務的增長勢頭將持續到今年底，該行已對今年幾乎所有的利率風險進行對沖，對私人銀行業務未來的表現充滿信心。

歐洲央行管理委員會委員雷恩日前稱，歐央行或將利率降至低於中性水平，並保持最大限度靈活性。另一委員Martins Kazaks昨補充道，利率將取決通脹，目前情況來看央行應能逐步減息。

數據方面，德國5月GfK消費信心指數按月回升3.7至負20.6，顯著優於市場預期的負26。指數報告發言人表示，美國新關稅「尚未對德國消費者情緒產生持久影響」，反而國內新聯盟政府即將成立，緩解內部不確定因素。

至於歐元區4月工業景氣指數按月跌0.6，報負11.2；經濟景氣指數跌1.6，至93.6。

另外，英國4月食品價格按年上升2.6%，升幅較3月擴大0.2個百分點，創近一年來最大升幅。不過，整體商店價格跌幅收窄至0.1%。