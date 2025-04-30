微軟促美資助量子研究 勿被華超越

全球化逆轉的趨勢下，各國加快不同領域的競爭，科技競賽尤關重要。微軟總裁施博德表示，美國政府必須將量子研究列為優先資助項目，否則將難以維持美國在全球科技領域的領先地位；又稱若美國在量子電腦上被中國超越，將對美國的經濟競爭力與國家安全構成重大威脅。

他警告稱：「雖然大多數人認為美國仍領先，但我們不能排除中國已經追上。」他呼籲政府加大資助量子研究經費，並更新《國家量子倡議法案》（National Quantum Initiative Act），且應該擴展由美國國防高級研究計劃（DARPA）主導的量子測試計劃，及加強專業人才的培育，特別是加速擁有量子相關領域技術的高學歷人才移民流程。

索尼擬分拆半導體業務 當然，目前電腦運算仍然是以基於傳統半導體電路技術的裝置為主流，起碼在一段時間內仍是如此。因此半導體產業依然是各國重點發展領域。外媒引述消息稱，日本電子產業巨頭索尼（Sony）正在考慮，最快於今年分拆其半導體事業並且上市。據稱，分拆後，索尼可能會保留半導體業務公司的少數股權。

恩智浦上季溢利跌23% 另外，荷蘭晶片公司恩智浦半導體公布，今年首季收入為28.35億美元，按年減少9.3%；列帳純利按年跌23.31%至4.9億美元；經調整純利跌17.62%至6.73億美元。該公司股價於周二美股早市曾挫9.7%，低見177.19美元。

恩智浦行政總裁Kurt Sievers承認，公司會受到關稅所產生的直接及間接衝擊，目前正處於不穩定的經營環境。同時，Sievers即將於今年底退休，由執行副總裁Rafael Sotomayor接棒。