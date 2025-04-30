德銀：最壞情況外資或全面撤離美市場

儘管近日美國股市、債市反彈，惟德意志銀行外匯策略主管George Saravelos於一份報告指出，外國投資者仍對美國資產持觀望態度，幾乎停止買入行動，且未見有恢復的迹象。他表示：「我們的整體觀察發現，資金流向顯示，外資流入速度正在急劇放緩，最壞情況甚至可能是全面撤資。」

過去兩月停買美股掟美債 Saravelos為了觀察海外投資者的行為，對多隻基金的資金流向進行了分析，發現過去兩個月，投資者似乎已停止購買美國股票，但尚未成為淨賣方；在債券方面，數據顯示「拋售行為非常積極」。他自今年2月開始已看淡美元表現，並警告美國總統特朗普的政策可能導致投資者拋售過去十年累積的美國資產，最終有機會使美元失去全球儲備貨幣的地位。

自從4月初特朗普宣布將對所有貿易夥伴加徵關稅後，美元、美股和美國國債同步下跌。這種罕見的同步拋售引發了市場擔憂，認為外資可能正在大規模撤離美國市場。

道指高開 可口可樂收入減 美股3大指數周二早段個別發展，道指曾升234點，報40,462點；標指跌4點，報5,523點；納指跌9點，報17,356點。數據顯示，美國3月商品貿易逆差為1,620億美元，多過預期；4月諮商會消費信心指數報86，遜預期。

企業消息方面，可口可樂公布截至3月28日止一季業績，期內收入按年跌1.51%至111.29億美元；列帳純利33.3億美元，按年升4.81%。行政總裁James Quincey直言，在一些關鍵的發達市場面臨逆風，但公司的全球戰略有助應對外部不穩定因素。

就整體銷量而言，可口可樂上季全球銷量按年增長2%，惟北美銷量卻下跌3%，所幸有其他市場的增長幫補，特別是亞太地區銷量增長6%。該公司股價早段曾升0.35%。

另外，大型藥廠輝瑞公布，於截至3月30日止季度收入為137.15億美元，按年跌7.82%；純利為29.67億美元，按年跌4.75%；經調整純利則升12.04%至52.37億美元。該公司維持全年業績指引，料全年收入介乎610億至640億美元。