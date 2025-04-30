中海油首季少賺7.9%

主力勘探開發海上油田氣田的中海油，截至今年3月底止季度營業收入按年降4.13%至1,068.54億元，每股盈利0.77元。管理層表示，期內公司堅持增儲上產、降本增效，油氣淨產量穩步增長。期內油氣銷售收入約882.7億元，按年下降1.9%，主要由於油價下跌，但油氣銷量上升部分抵銷這方面影響；桶油主要成本為27.03美元，按年下降2%，平均實現油價為每桶72.65美元，跌7.7%；平均實現氣價每千立方英尺7.78美元，升1.2%。

需求減 中石油收入降7% 今年首季，中海油共獲得兩個新發現，並成功評價14個含油氣構造。其中，潿洲10-5項目展示了北部灣盆地潛山領域廣闊的勘探前景；成功評價綏中36-1南，有望成為中型油田。

至於中石油，首季營業收入按年降7.34%至7,531.08億元，主要由於市場需求減少、成品油銷量減少及部分產品價格下降；純利上升，則得益於內地天然氣產銷量增加、有效控制主要成本費用及稅費支出減少。生產方面，上季該企實現油氣當量產量4.67億桶，按年增0.7%。其中，內地油氣當量產量4.18億桶，升1.2%；海外油氣當量產量4,890萬桶，下降3.4%。

煉油化工業務方面，首季中石油加工原油3.37億桶，按年少4.7%；生產成品油2,856.7萬噸，降6.3%；化工產品商品量增0.5%至995.9萬噸。當中煉油業務實現經營利潤45.51億元，比上年同期降34.7%，主要由於市場需求減少和油價下降、原油加工量及煉油產品單位毛利減少等影響。化工經營利潤亦降26.8%至8.37億元。

BP基礎盈利107億 縮49% 另邊廂，英國的石油巨企BP公布首季表現，亦受油價疲弱影響。計及重置成本的基礎盈利（underlying RC profit）較去年同期幾近腰斬，收縮達49.28%至13.81億美元（約107.71億港元）。公司雖然宣布7.5億美元回購股份計劃，但未能提振股價，在倫敦交易所曾跌3.7%。

兩桶油今年首季業績表現