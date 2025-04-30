阿里稱新AI模型媲美DeepSeek等
阿里巴巴(09988)旗下的「通義千問」人工智能（AI）模型不停迭代升級，昨日最新發布「通義千問3.0（Qwen3）」系列模型，稱它在數學和編程等方面可與DeepSeek、ChatGPT-o1、o3-mini、Grok-3和Gemini-2.5-Pro等頂級模型的性能媲美。
阿里表示，與其他主流模型相比，該模型顯著降低部署成本，還同時集成兩種思考模式，支持119種語言，可推理解決複雜問題，亦可快速回答簡單請求。
另邊廂，隨着近年物聯網（IoT）技術融入各種智能家電設備，加上內地密集出台「以舊換新」補貼優惠，一眾內地家電股首季業績均備受注視。
美的擬分拆安得智聯港上市
去年登陸香港的半新股美的集團(00300)上季純利124.22億元（人民幣‧下同），按年多賺38.02%；營業收入1,278.38億元，按年升20.49%，增速遠超去年同季。
此外，美的公布擬分拆控股子公司安得智聯供應鏈科技來港主板上市，已經獲公司獨立非執行董事專門會議審議通過，需提交股東大會審議；又指分拆後美的仍為安得智聯的間接控股股東。
海信家電(00921)首季盈利增14.89%，至11.27億元；收入248.38億元，按年增長5.76%，慢過去年同期；每股基本盈利0.83元，按年多15.28%。
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