阿里稱新AI模型媲美DeepSeek等

阿里表示，與其他主流模型相比，該模型顯著降低部署成本，還同時集成兩種思考模式，支持119種語言，可推理解決複雜問題，亦可快速回答簡單請求。

另邊廂，隨着近年物聯網（IoT）技術融入各種智能家電設備，加上內地密集出台「以舊換新」補貼優惠，一眾內地家電股首季業績均備受注視。