中遠海港首季多賺33% 望推進3大布局

期內，該企收入3.81億美元，按年升14.66%。總吞吐量3,574.89萬標準箱，按年增加7.5%，其中控股碼頭公司的總吞吐量795.76萬標準箱，按年升7.2%。按地區劃分，中國地區碼頭的總吞吐量2,717.22萬標準箱，按年上升7.7%；海外地區總吞吐量按年增加6.7%至857.66萬標準箱。該企指，未來將深化精益創新營運，通過提升服務質量鞏固競爭優勢，同時加快培育港口新質生產力，錨定「數碼智能」和「綠色低碳」兩大賽道。