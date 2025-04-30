中遠海港首季多賺33% 望推進3大布局
關稅戰引發不少貨運提早出貨，營運碼頭的中遠海運港口(01199)公布，今年首季盈利8,391.4萬美元，按年增長33.45%，每股基本盈利2.23美仙。該公司明言，全球經貿形勢複雜多變，將從3個方面積極應對挑戰，包括持續完善全球資源布局，把握新興市場、區域市場和第三國市場投資布局機遇。
期內，該企收入3.81億美元，按年升14.66%。總吞吐量3,574.89萬標準箱，按年增加7.5%，其中控股碼頭公司的總吞吐量795.76萬標準箱，按年升7.2%。按地區劃分，中國地區碼頭的總吞吐量2,717.22萬標準箱，按年上升7.7%；海外地區總吞吐量按年增加6.7%至857.66萬標準箱。該企指，未來將深化精益創新營運，通過提升服務質量鞏固競爭優勢，同時加快培育港口新質生產力，錨定「數碼智能」和「綠色低碳」兩大賽道。
另一家港口公司青島港(06198)第一季收入按年升8.5%至48.07億元（人民幣‧下同）；盈利14.02億元，按年增長6.5%。
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