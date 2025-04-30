富豪汽車推145億削成本計劃

該企表示，美國總統特朗普的關稅政策對一間全球性公司造成巨大干擾，在關稅影響下，有需要增加在美國的生產能力以及削減開支，未來公司仍會繼續從歐洲向美國出口大量汽車，希望優先考慮在美國及中國的業務，以便為客戶提供更好的產品，將很快在亞洲推出首款增程式插電混合動力車。

保時捷下調今年銷售預測 另一著名汽車品牌保時捷（Porsche）則表示，美國關稅衝擊4月份銷售，還將影響5月份表現，但公司無法估計其後的影響。故該企下調利潤率展望，料今年利潤率將下滑至個位數銷售回報率，或將降至6.5%，而此前預測至少10%；又將銷售收入預期由之前的390億至400億歐元，下調至最新370億歐元。該企今年首季在內地的汽車銷量跌42%，創2013年以來在華最差單季表現，但公司否認未來兩到3年內可能停止在內地市場銷售電動車一事。

此外，中國工信部發布《2025年汽車標準化工作要點》指出，要加快汽車晶片環境及可靠性通用規範、訊息安全、一致性檢驗等標準修訂，完善汽車晶片基礎評價方法；同時，推動自動駕駛設計運行條件、自動泊車及自動駕駛仿真測試等標準批准發布及實施，加快自動駕駛系統安全要求強制性國家標準研製；並提高新能源車安全水平，推動電動車遠程服務與管理等標準發布及動力電池安全要求標準實施等。