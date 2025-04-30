萬科虧損擴16倍 再獲深鐵借33億
中國人民銀行公布，首季全國新發放商業性個人房屋貸款加權平均利率為3.11厘，與去年第四季的3.1厘相若。不過，萬科企業(02202)首季勁蝕62.46億元（人民幣‧下同），虧損按年擴大16.25倍，且仍然「缺水」。
如前期披露，大股東深鐵集團分兩筆提供累計70億元股東借款、兩個多月前擬又向萬科提供42億元，昨進一步公告，深鐵集團擬再借出最多33億元，以償還萬科在公開市場發行的債券本金與利息，且萬科擬出售約0.61%的A股庫存股，望有利補充流動資金。
許家印傳拒披露資產
停牌逾年的中國恒大(03333)董事長許家印據報拒絕披露其資產詳情，這可能會使這家違約開發商清盤、償還債權人的過程變得更複雜。外媒指，在香港高等法院周二舉行的聽證會上，恒大清盤人的代表律師表示，許家印在4月23日向法庭作出的回應中表達了他的意圖，與會的許家印律師並沒有反駁清盤人的說法。
儘管清盤人主張盡早恢復聆訊，但許家印律師要求法庭給予更多時間，理由是案情複雜且敏感，案件下次聽證會料不會在6月底前舉行。現階段釐清恒大與許家印個人的資產，對清盤程序相當關鍵，特別是申報文件顯示許家印控制恒大近60%股份。
手持不少倫敦物業的中渝置地(01224)則與ECL債務人、代理及擔保代理就有關貸款協議簽訂出資承諾函。公司同意在ECL總限額範圍內，就借款人的若干成本、費用及債務出資，並提供相關彌償，當中公司承擔的最大責任風險是ECL總限額、指定開支上限及指定相關稅務上限的總和，即9,315萬英鎊（折合約9.61億港元）。
新世界內地賣樓增52%
在近年內地多項利好樓市政策出台後，新世界發展(00017)迅速加大各樓盤銷售力度，推動今年首季業績顯著提升，內地今年首季住宅合約銷售錄得超過21億元，按年大增逾52%。內地投資物業方面，K11在內地的首個旗艦項目K11 ECOAST正按計劃有序投入營運，當中文化零售部分已在周一起分階段試業營運。
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