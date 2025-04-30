萬科虧損擴16倍 再獲深鐵借33億

如前期披露，大股東深鐵集團分兩筆提供累計70億元股東借款、兩個多月前擬又向萬科提供42億元，昨進一步公告，深鐵集團擬再借出最多33億元，以償還萬科在公開市場發行的債券本金與利息，且萬科擬出售約0.61%的A股庫存股，望有利補充流動資金。