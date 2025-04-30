4大內銀淨利息收入續挫

金融資產收益撐業績 要留意，金融資產對內銀業績的影響頗顯著。以農行為例，上季淨利息收入、手續費及佣金淨收入俱挫，淨交易收益及金融投資淨收益也各跌22.43%及84.49%，如非「以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益」按年飆近59億元（人民幣‧下同）或14.2倍，其純利恐怕也得倒退。這個項目去年全年也飆逾61億元或5.9倍，「主要由於債務工具投資處置收益增加」。

4大行首季度的業績公告較為簡略，招行卻詳盡得多，不妨從招行窺探行業狀況。礙於「有效信貸需求不足，生息資產收益率有所下降」，招行上季從貸款及墊款得來的利息收入按年倒退9.55%，若非投資（買債）規模擴大使相關利息收入升5.16%，利息收入跌幅恐更大，折射了內銀收入結構之畸形，所幸存款付息成本顯著下降，始令淨利息收入有所增長。

另一個印證市道欠佳的是手續費和佣金淨收入普遍下滑。招行上季跌2.51%，原因包括佔比較大的銀行卡手續費收入跌7.83%，可見消費尚待改善，市況波動和管理規模變動，則使資產管理之手續費及佣金收入挫16.6%。

郵儲行信貸減值飆53% 招行企業貸款不良率按季降0.06個百分點至0.95%，製造業未見不良貸款餘額急升，惟零售貸款方面升至1.01%，且關注類貸款（出問題但未淪為不良）續升，3月底餘額按年飆25.39%。交行個人貸款不良率按季升0.1個百分點，其中樓按和個人經營貸分別跳升0.12及0.24個百分點，至0.7%及1.45%。

大型內銀首季業績概覽