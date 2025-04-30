4大內銀淨利息收入續挫
農行上季純利升2%跑贏 工建行貸款增速放慢
金融資產收益撐業績
要留意，金融資產對內銀業績的影響頗顯著。以農行為例，上季淨利息收入、手續費及佣金淨收入俱挫，淨交易收益及金融投資淨收益也各跌22.43%及84.49%，如非「以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益」按年飆近59億元（人民幣‧下同）或14.2倍，其純利恐怕也得倒退。這個項目去年全年也飆逾61億元或5.9倍，「主要由於債務工具投資處置收益增加」。
內銀業績某程度上可視為經濟數據，上季貸款增長較為乏力。期內，工行整體貸款餘額對比去年底僅升4.62%，比去年同期的4.92%為慢；建行整體貸款餘額升4.55%，增速按年降0.35個百分點；境內企業貸款升8.16%，比去年同期慢2.21個百分點。指引今年貸款增7至8%的招商銀行(03968)，上季貸款增長放緩1.28個百分點，僅為3.44%。
4大行首季度的業績公告較為簡略，招行卻詳盡得多，不妨從招行窺探行業狀況。礙於「有效信貸需求不足，生息資產收益率有所下降」，招行上季從貸款及墊款得來的利息收入按年倒退9.55%，若非投資（買債）規模擴大使相關利息收入升5.16%，利息收入跌幅恐更大，折射了內銀收入結構之畸形，所幸存款付息成本顯著下降，始令淨利息收入有所增長。
另一個印證市道欠佳的是手續費和佣金淨收入普遍下滑。招行上季跌2.51%，原因包括佔比較大的銀行卡手續費收入跌7.83%，可見消費尚待改善，市況波動和管理規模變動，則使資產管理之手續費及佣金收入挫16.6%。
資產質素方面，3月底，工行、建行、農行、招行和交通銀行(03328)不良貸款率均有所下降，一樣是不良貸款生成速度慢過貸款的結果，中行則持平，但從招行和交行的季績來看，個人貸款似乎未脫險。
郵儲行信貸減值飆53%
招行企業貸款不良率按季降0.06個百分點至0.95%，製造業未見不良貸款餘額急升，惟零售貸款方面升至1.01%，且關注類貸款（出問題但未淪為不良）續升，3月底餘額按年飆25.39%。交行個人貸款不良率按季升0.1個百分點，其中樓按和個人經營貸分別跳升0.12及0.24個百分點，至0.7%及1.45%。
側重零售業務的郵儲銀行(01658)，上季撥備前經營溢利（PPOP）增速顯著跑贏行業，其實也是「以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益」暴漲所致。郵儲行是少數整體不良率按季上升的銀行，且由於信貸減值損失按年飆53.45%，列帳基準純利最終仍要跌，3月底關注類貸款餘額按季及按年分別升18.82%及65.34%。
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