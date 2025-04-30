人幣做好 抵押進行外幣融資10年最多

自美國以高關稅親手打破「美元例外論」之後，人民幣在內的非美貨幣隨即廣受投資者吸納，不少中國企業開始重新審視和調整衍生品持倉，從國家外匯管理局上周發布數據顯示，3月份近端換入外匯方向的對客掉期成交量報317億美元，按月狂飆九成，規模創10年單月最多。人民幣在岸及離岸價昨日更雙雙回升，甚至重上3月底高位。

A股微跌 成交續減 近端換入外匯，即中企需要通過換出人民幣並換入外匯，在一定期限之後再進行反向操作，相當於抵押人民幣進行外幣融資，亦被外界視為中企對前期融出美元方向的掉期交易進行了集中平倉。加上近期內地出口商亦轉變策略，選擇在收到境外貨款後迅速沽走美元，此舉也助人民幣兌每美元匯率一舉收復4月以來失地。

周二由官方開出的人民幣中間價報7.2029兌美元，按日升14點子，4連升，創逾3周新高；在岸人民幣下午4時半收報7.2653，急漲342點子；離岸人民幣更愈升愈快，曾高見7.2565。

不過，A股在五一長假前表現淡靜。滬綜指昨收跌0.05%，報3,286點，深成指跌0.05%，深圳創業板指數亦挫0.13%。兩市主板全日成交額1.02萬億元（人民幣‧下同），按日回落約3%。