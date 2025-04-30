產經

人幣做好 抵押進行外幣融資10年最多

人民幣兌每美元匯率收復4月以來失地。 人民幣兌每美元匯率收復4月以來失地。
人民幣兌每美元匯率收復4月以來失地。
自美國以高關稅親手打破「美元例外論」之後，人民幣在內的非美貨幣隨即廣受投資者吸納，不少中國企業開始重新審視和調整衍生品持倉，從國家外匯管理局上周發布數據顯示，3月份近端換入外匯方向的對客掉期成交量報317億美元，按月狂飆九成，規模創10年單月最多。人民幣在岸及離岸價昨日更雙雙回升，甚至重上3月底高位。
A股微跌 成交續減
近端換入外匯，即中企需要通過換出人民幣並換入外匯，在一定期限之後再進行反向操作，相當於抵押人民幣進行外幣融資，亦被外界視為中企對前期融出美元方向的掉期交易進行了集中平倉。加上近期內地出口商亦轉變策略，選擇在收到境外貨款後迅速沽走美元，此舉也助人民幣兌每美元匯率一舉收復4月以來失地。
周二由官方開出的人民幣中間價報7.2029兌美元，按日升14點子，4連升，創逾3周新高；在岸人民幣下午4時半收報7.2653，急漲342點子；離岸人民幣更愈升愈快，曾高見7.2565。
不過，A股在五一長假前表現淡靜。滬綜指昨收跌0.05%，報3,286點，深成指跌0.05%，深圳創業板指數亦挫0.13%。兩市主板全日成交額1.02萬億元（人民幣‧下同），按日回落約3%。
中信証券純利增32%
至於大多數已發盈喜的中資券商股，則陸續派發首季業績。中信証券(06030)首季純利賺65.45億元，按年增32%，上季收入亦升近三成，錄177.61億元，主要包括財富管理、投資交易等業務收入增加所帶動，每股收益亦增至0.42元。而中國銀河(06881)更多賺84.86%，純利高達30.15億元，主因期內旗下財富管理、投資交易、投資銀行等業務經營業績增長。中信建投証券(06066)首季淨利潤亦如預告按年大增50.07%，至18.42億元。
由於吸收合併海通證券產生的負商譽帶來營業外收入增加，周三起正式改名為國泰海通證券(02611)公布，首季淨利潤狂增3.91倍，錄122.42億元；每股收益更隨之增至1.16元。因金融工具投資收益淨額、經紀業務手續費淨收入按年增加，上季收入上升47.48%。同時，申萬宏源(06806)淨利潤升42.5%至19.77億元；光大證券(06178)多賺20.05%至8.19億元。
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