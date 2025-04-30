內地科企紫光擬港上市

在深圳上市的資訊科技服務企業─紫光股份發表公告表示，為深化全球化戰略布局、加快海外業務發展，進一步提高資本力，提升國際化品牌形象，公司計劃發行境外上市外資股（H股）股票，並且申請在香港聯交所主板掛牌上市。

鳴鳴很忙集資提升供應鏈 紫光於1999年成立，提供網絡設備、服務器、儲存產品等資訊及通訊技術（ICT）基礎設施，以及數字化解決方案。市場早前傳出公司已選好投資銀行安排本港上市，計劃在香港上市集資約10億美元（約78億港元）。

此外，內地食品飲料零售商鳴鳴很忙亦於周初遞交H股上市申請，聯席保薦人高盛及華泰國際。集團擁有「零食很忙」和「趙一鳴零食」兩個品牌，分別於2017年及2019年創立。截至去年底止，集團擁有由14,394家門店構成的網絡，覆蓋28個省份和所有線級城市，且其中約58%的門店位於縣城及鄉鎮。

鳴鳴很忙去年收入按年升2.82倍至393.44億元（人民幣‧下同）；純利升2.81倍至8.29億元。以非國際財務報告準則計，去年經調整純利升2.89倍至9.13億元，是次建議發行H股集資所得用於提升供應鏈能力，提高產品開發能力、門店網絡升級、品牌建設及推廣活動等。