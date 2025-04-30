港股靠穩 中金估全年萬億北水買貨

5月長假期將至，投資者入市態度審慎，港股在期指結算日重上22,000點關，恒生指數收升36點，南下「北水」轉錄淨流出64.24億元，全日成交按日增加5.1%，至1,777.42億元，但連續第二日少過2,000億元規模。中資券商中金雖看好今年南向資金累計流入約8,000億至一萬億元，惟料在基準情形下，恒指跌至20,500點。

中國互惠基金持倉新高 恒指高開101點，報22,073點，曾倒跌53點，低見21,918點，其後回升，最多揚241點，高見22,213點，惟再跟隨A股回落，最終收市報22,008點。國企指數跌12點或0.15%，報8,067點；科技指數升30點或0.62%，報5,019點。

年初至今，南下「北水」累計淨流入5,996.87億元，相當於去年全年流入規模8,078.7億元約四分之三，日均流入規模為去年的2.5倍。中金指出，面對關稅政策不確定性，估計恒指在20,500點，已計入與2018年底相當的悲觀情緒。如關稅談判沒有進展，稅率維持145%，而內地財政政策對沖力度遜預期，或拖累港股盈利下滑10個百分點至負增長7%，最淡睇恒指跌落18,000至19,000點；最牛重回23,000至24,000點。

日資券商大和指出，內地互惠基金（Mutual fund）對香港股票的配置比例攀升至新高，達14.9%，較去年第四季的11%增加3.9個百分點。隨着股市反彈，贖回壓力明顯緩解，在今年首季淨贖回互惠基金的佔比下降至過去6季以來的最低位71%。

建議關注科技內需板塊 板塊方面，中金認為，有科技支持，而且對出口敞口較小的互聯網科技仍然是主線，可以與分紅資產互相輪動；如果財政能對沖，內需相關順周期板塊會有更好機會；出口相關板塊敞口更大，來自美國收入佔比更高的家電、電子設備、海運等則要注意關稅進展。

首季北水流入最多股份