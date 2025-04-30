港中小企營商信心續保守

香港生產力促進局昨公布第二季渣打香港中小企領先營商指數。調查結果顯示，今季指數按季輕微上升一點至43.8，與過去數季相似，反映在環球經濟前景不明朗下，本地中小企的整體營商信心仍然保守。

貿易商錄最大跌幅 5大分項指數3升兩跌，其中營業狀況、盈利表現及投資意向各升3.7點、3.6點和0.3點。相反，環球經濟和招聘意向各跌4.7點和0.1點，環球經濟上季表現更跌至近2022年第二季度水平，凸顯全球貿易陰霾之下本地中小企挑戰重重。

至於按行業劃分，進出口貿易及批發業、製造業和專業及商用服務業的環球經濟分項指數錄得最大跌幅，分別下跌8.1點、7.9點和7.8點，跌至幾乎接近2021年第一季水平。

生產力局首席技術總監張梓昌指出，美國持續對世界各個經濟體的貿易施壓，有超過一半中小企預料本季的原材料成本會上升，顯示本地中小企對全球經濟大環境的信心仍然疲弱，企業普遍表示期望透過拓展電子商務和數碼化措施，以較低成本接觸更多客戶，從而抵銷美國貿易問題所帶來的負面影響。

渣打銀行大中華及北亞區高級經濟師劉健恆提及，內地出口經香港去美國，以及美國經香港去內地兩個渠道，其實佔香港總體出口量6至7%，若然這兩個渠道在關稅戰開打出口表現下跌80%，將對香港整體生產總值（GDP）影響約一個百分點。

他又稱，目前渣打對香港今年經濟增長預測仍然在2.2%，有待上季經濟數據出爐及觀望關稅戰發展，再決定是否調整預測。