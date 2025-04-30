滙控擬回購234億 股價飆

截至3月底止季度，滙控列帳基準稅前利潤按年跌25.02%至94.84億美元（約739.75億港元），主要是出售法國及阿根廷業務之收益推高去年基數。

不過，撇除須予注意項目，以固定匯率計算，收入增約7%至約177億美元，除稅前利潤增約11%至88億美元，有形股本回報率（ROTE）按年升兩個百分點至18.4%，原因是國際財富管理及卓越理財、本港財富管理業務在客戶活動增加，且市況波動利好炒房生意。

滙控維持多項業績指引，包括今年銀行業務淨利息收入約420億美元；撇除須予注意項目的派息比率今年為五成，2025至2027年ROTE目標為15%左右；中長期貸款年均增長率達到「中個位數」。

預警借貸需求持續不振 亞洲區繼續是增長引擎，上季稅前利潤按年增長12.25%至61.26億美元，佔整體64.59%；本港則多賺10.46%至25.43億美元。期末本港貸款餘額按年跌0.56%，反觀集團有1.24%增長，增長來自英國和東南亞。

然而，亞洲是特朗普對等關稅的重災區。滙控稱，宏觀經濟不明朗因素加劇，損害消費者及企業情緒，亦使貸款需求持續不振。如果最壞情景的機會率升至100%，ECL一年會增加約5億美元，但艾橋智相信實際發生機會不大。

他續說，之所以敢維持多項業務指引，原因是收入多元化，如上季財富管理業務吸資220億美元，其中亞洲錄160億美元，之後會繼續大舉投資財富管理。已有客戶從股票轉投至基金、債券和結構性產品，滙控可從中受益；又說關稅戰的不確定性或使客戶從美股轉投中港股票。

滙控常說貿易洗牌有機遇，他指，近年「中國+1」形式的供應鏈分散或受對等關稅影響，但地區內貿易之強化仍有「結構性增長」，這與美國無關，更多靠區內消費力增長，為滙控帶來機遇。

商業房產貸款好轉需時 財務總監郭珮瑛表示，上季ECL按年升逾兩成，事緣集團提高貸款質素下行風險的機會率所致，非已有客戶的狀況因貿易戰轉差，而本港ECL上升逾三成半（按季下跌）則主要緣於單一客戶信用評級被下調，並不構成趨勢，強調貸款「高質」且有充分抵押，又重申內房貸款最壞情況已過。

她坦言，本港商業房地產（CRE）貸款好轉要多點時間，但人才來港已推高住宅需求，並使租金回報率追上借貸成本，住宅市場復甦後，就會輪到商用物業。艾橋智相信，港府提振樓市能夠奏效，對本港地產市道乃至經濟樂觀。

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