與美貿談冷處理 華做好脫鈎準備

正當美國總統特朗普一而再，再而三說正與中國商談貿易協議，卻連番遭到中方否認。如今中國一方面冷處理與美貿易談判，反正美國種種對華做絕的手法，說明兩國矛盾根本已無法通過談判解決，所謂「話不投機半句多」，倒不如把握時間，為兩國實質性脫鈎做好準備。當市場對中國這份取態與決心有全面認知，同時發現特朗普政府不是鬧着玩，真的實行高關稅政策，所觸發的估值修正，將把美國經濟和美元資產推向泥沼。及早認真正視美元資產風險，分散組合，乃投資者當前的重要任務！

過去數天，中國當局向市場發出重要訊息，包括經濟工作、產業發展、財策幣策、擴大內需、防風險等8大重點；昨日發改委等再補充穩就業穩經濟5方面舉措，正正就清楚說明，未來數月中美關係或將因貿易協議談判而惡化，中國已準備好一切政策措施應對，無懼威脅。這份信心倒能穩定市場預期，讓資金確信，中國已預留多項刺激政策及措施應對，風險在可控範圍。

反觀美國，特朗普指關稅生效後，很多國民的所得稅將大減，年收入低於20萬美元人士或免交所得稅，又指大量資金流入美國投資建廠云云，意味其高關稅政策是動真格。特朗普多番強調要讓「製造業再次偉大」，惟觀中國製造業升級改造成功，至少用上逾二十年做底層規劃與改革來實現，可白宮至今未見在這方面做點實事，以為靠威逼手段吸錢就可解決問題，顯然是妙想天開，政治口號只能用作騙選票，最終將令美國人失望，代價是讓美國的跨國企業重傷，並虛耗美元信用，動搖美元霸權根基，後患無窮。

如今仍然押注美元資產的，是在賭聯儲局會與白宮配合出手救市。問題是聯儲局至今表態保守，皆因關稅政策扭曲物價，令貨幣政策制訂變得更艱難。未來數月，重構供應鏈的回力鏢將開始重擊美國經濟，外資說到底也不會願意投資於政策五時花六時變的市場。因此，更多資金選擇逃出美元資產，四散至包括中歐資產、黃金甚至加密貨幣，反正就要減持美元資產。

美國的亞洲區盟友日本雖是美國最大海外債主，經濟與安全對美國依靠度高，但都按捺不住，說要走「雙軌」發展，意即發展非美經貿來平衡風險。背着這個重擔，能有勇氣說出這番話，着實不易。這說明特朗普政策在孤立美國方面立竿見影，往後如加拿大、澳洲等態度都有類似轉變，並不讓人意外。西方聯盟弱化，正是美國推動逆全球化下的現象。

美元作為國際儲備貨幣，本來猶如無堅不摧，可是如今卻受動搖，說到底就是特朗普將美元霸權的基礎——全球化推倒。關稅及再工業化政策，變相要重構本由美國主導的世界體系，將好牌推給敵人。特朗普的所作所為，將為美國換來國難，卻同時為全球鬆開美霸枷鎖，帶來建立新貿易、貨幣、科技體系的機會，也為數碼與智能新經濟時代帶來更開放自由的空間。