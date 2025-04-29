板塊分析：金礦股仍具上升潛力

世界黃金協會報告最新指出，全球市場因關稅不確定性、美國經濟數據疲軟，以及地緣政治風險而波動，導致黃金價格創下歷史新高，現貨價一度突破每安士3,500美元，年初至今累漲達33%。

綜觀各國經濟前景存在隱憂，不確定性持續，各地央行未來利率下行概率增加，匯率波動性仍強，有利金價前景。近日因中美貿易戰有緩和迹象，避險需求降溫，金價借勢調整，正好屬分段吸納機會。

招金的核心業務盈利能力持續增強，特別是在全球黃金供應緊張的背景下，公司增長潛力更加明顯。透過現有金礦的產能釋放及對國外礦業的併購，招金的產量增長動力持續。公司的海域金礦擁有212.21噸的黃金儲量，並預計今年全面投產後，年產量將達到15至20噸，佔公司現有產能的50%。

此外，招金透過收購鐵拓礦業及科馬洪金礦，進一步提升新增產量，未來每年可額外帶來超過5噸的黃金產量。招金業績延續增長勢頭，受惠金價展望向好，後市前景樂觀。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份）