未補價公居屋：翠林邨劈19%僅售178萬

未補價第二市場公屋大幅劈價吸客，將軍澳翠林邨一個實用面積近500方呎單位，減價約19%後，僅以178萬元售出，呎價約3,633元。

世紀21將軍澳魏仕良表示，該屋邨彩林樓高層12室，實用面積約490方呎，去年11月叫價220萬元，累減42萬元，獲綠表客承接。同區寶林邨寶智樓低層6室兩房戶，實用面積約381方呎，2月放盤，一口價減17萬元，由同類買家以168萬元購入，呎價約4,409元。

寶盈花園三房545萬易手 居屋減幅亦顯著。他又指，將軍澳寶盈花園4座中層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，1月至今累劈65萬元，以545萬元第二市價成交，呎價約9,237元。

天水圍過去周末錄至少5宗居屋買賣，祥益謝利官稱，區內綠表客單日參觀逾10個放盤，其中天富苑K座高層2室三房戶獲減5萬元，遂以430萬元購入，呎價約6,615元。

港島區方面，中原鄭俊輝透露，筲箕灣愛蝶灣7座高層F室兩房戶，減價40萬元，以460萬元綠表價沽，呎價約9,504元。宏智物業袁芬萍指，小西灣富怡花園5座中層戶，降價20萬元，未補價賣368萬元，呎價約7,603元。