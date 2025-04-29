新盤概況：高臨全數標準戶享印花稅優惠

資本策略地產執行董事何樂輝表示，由5月1日起至5月18日，經中原地產、美聯物業、利嘉閣地產、香港置業及世紀21，購入項目兩房或三房單位的首5名合資格買家，分別可獲贈一安士金幣兩枚或3枚。全盤累售約214伙，套現約18.9億元。