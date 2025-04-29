新盤概況：高臨全數標準戶享印花稅優惠
五一內地長假期將至，發展商紛紛推優惠吸客。資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，最新公布將代繳從價印花稅優惠擴展至所有標準單位，同時夥拍5大地產代理推出送金幣優惠。
資本策略地產執行董事何樂輝表示，由5月1日起至5月18日，經中原地產、美聯物業、利嘉閣地產、香港置業及世紀21，購入項目兩房或三房單位的首5名合資格買家，分別可獲贈一安士金幣兩枚或3枚。全盤累售約214伙，套現約18.9億元。
BEACON PEAK累沽3個單位
世茂集團(00813)發展的九龍半山豪宅項目第1期BEACON PEAK，聯同美聯物業及經絡按揭轉介，為買家提供置業及按揭優惠。集團旗下子公司、傲成銷售及市場策劃總監汪子恩表示，項目至今售出3伙，皆為本地客，並已收樓。項目部署稍後對外開放現樓會所，期望把握五一長假期的時機，吸引內地客源。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由昨日起至5月15日，透過該行選購上述項目一手單位的首3名買家，可獲贈價值約38,888港元的「千足黃金」。經絡按揭轉介會為該盤買家提供「置業易H按優惠」。
SIERRA SEA特色戶賣1228萬
熱銷新盤正部署次輪銷售。新鴻基地產(00016)西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，最新售出一個三房特色戶，為Aqua Avenue第3座的29樓C室，實用面積701方呎，外連平台及天台，成交價逾1,228.4萬元，呎價約17,524元。
嘉里建設(00683)旗下元朗朗天峰，招標售出第2座27樓A室頂層戶，為實用面積679方呎三房戶，外連平台及天台，成交價1,188.25萬元及呎價17,500元，均再次刷新項目新高紀錄。
信和置業(00083)等的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，沽出2座19樓C室兩房戶，實用面積764方呎，成交價2,466.3萬元，呎價約32,281元。南豐集團的將軍澳日出康城LP10，標售兩伙四房戶，共涉6,270萬元。
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