啟德兩地申寬密度 九成反對

配合啟德智慧綠色集體運輸系統項目發展，土木工程拓展署早前向城規會提交申請，建議放寬部分啟德商業及住宅地的興建密度，諮詢期收到106份申述，佔約九成為反對意見。

其中，九龍灣商廈啟匯的物業管理公司，反對鄰近該廈的第3E區1號及2號住宅地放寬密度。該公司指出，項目近年大翻新，外牆最新安裝的LED屏幕將被完全遮蔽，削弱設計價值，對業主投資造成影響。

部分認為供應飽和 其餘申述多為個別人士，部分認為寫字樓及住宅供應飽和，應審視長遠規劃，作高質休憩空間。亦有不少意見指跑道區交通連接性及車位嚴重不足，放寬密度會進一步增加交通負荷。

資料顯示，上述位於第3E區住宅地毗鄰兒童醫院，地積比率由4.5倍，大增至7倍，總樓面約111.14萬方呎，提供約1,928伙。至於跑道區的第4C區4號及5號商業地盤，整體地積比率提高至8.16倍，總樓面約198萬方呎，較原有規模增約34.2%。項目基座之上為潛在興建的啟德綠色運輸系統高架站點，上方為寫字樓及酒店。