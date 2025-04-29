二手冧價：豐連迷你戶275萬沽 6年勁貶34%

二手樓價回落，加上放寬按揭，過往門檻較低被追捧的新界迷你戶需求即時大減，樓價亦出現「斷崖式」暴跌。屯門豐連開放式單位最新成交價降至275萬元，約6年帳面貶值約34.5%。

利嘉閣陳志偉表示，上述2座高層H室，實用面積約253方呎，原業主2019年以約420萬元二手買入，近日僅叫價298萬元放盤，減價23萬元獲外區上車客購入，呎價約10,870元，期間帳面蝕145萬元。

高爾夫‧御苑輸157萬 北都發展未有帶動區內二手樓市。中原賴作智指，北區高爾夫‧御苑7座中層J室，實用面積約277方呎，同屬開放式設計，早於2021年放盤時叫價約470萬元，降價200萬元，長線投資者近日連租約以270萬元承接，呎價約9,747元。原業主於2017年以約427萬元購入，約8年帳蝕約157萬元離場，貶值約36.8%。

美聯吳偉文稱，粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna的D座中層18室一房戶，實用面積約310方呎，議價後以360萬元成交，呎價約11,613元，原業主約3年帳蝕約91萬元，跌價約20.2%。

浪翠園兩房380萬轉讓 事實上，不少大屋苑兩房做價已跌穿「4球」。晉誠地產鄧錦雄指，青龍頭浪翠園1期3座中層F室，實用面積約466方呎，成交價380萬元，呎價約8,155元。

近年將軍澳新供應泛濫，二手價受壓。利嘉閣楊友銘指，維景灣畔13座中層H室，實用面積約503方呎，外區客以730萬元買入，呎價約14,513元。原業主約4年帳面虧損170萬元。

中原關偉豪稱，日出康城LP6第2座中層A室，實用面積約867方呎，套三房另設工人套房，成交價1,155萬元，呎價約13,322元，原業主持貨近7年，單位帳貶約16.3%。

鰂魚涌太古城再錄買賣，本月錄至少26宗，消息透露，最新售出為泰山閣中層D室，實用面積約689方呎，三房間隔，以803萬元售出，呎價約11,655元。