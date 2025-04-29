私宅售價連挫4個月

累跌2.5%逾8年半低 租金續跑贏 本港樓市未見起色，住宅樓價持續向下。今年3月私人住宅售價指數再挫約0.49%，並連挫4個月，累積跌幅約2.5%，指數為逾8年半新低，單單今年首季已跌約1.73%；租金指數續跑贏樓價，連漲4個月。市場人士指，關稅戰再加上息口未如預期般下降，料4月樓價跌幅擴大，第二季樓價續挫。

差餉物業估價署昨公布的臨時數據顯示，3月私宅售價指數最新報284.2點，為2016年7月後新低，比2021年9月的歷史高位398.1點，低出約28.61%。

新界中型戶月瀉5%最甘 上月兩類面積單位售價指數中，以實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位按月跌幅較大。該指數最新報260.7點，按月挫約0.76%，連跌4個月，累跌約2.54%；首季累挫約2.32%。實用面積約1,075方呎及以下中小型單位最新報285.6點，按月亦跌約0.45%，也連挫4個月，累跌約2.46%；今年首3個月已下挫約1.65%。

事實上，據該署臨時數字，撇除買賣交易量不足20宗的類別，今年3月共有多達9個類別的私宅平均每方呎售價下跌，有3個類別上升；按首季計，下跌及上升類別數目相同。

以按月計，以新界區實用面積約753至1,075方呎中型單位跌勢最急，區內該類別單位3月平均呎價跌穿一萬元，最新報約9,717元，較2月顯著下挫約5.02%，連跌5個月，累挫約11.22%，為逾8年最低。而今年首季則累跌約8.49%。

其次以港島區實用面積約431方呎以下細單位按月跌幅較大，該區細戶3月平均每方呎售價跌穿1.2萬元，最新報約11,437元，按月下降約4.96%，為2014年3月後的約10年最低。今年首季累挫約4.99%。

至於今年首季，以港島區實用面積約1,076至1,721方呎的中大型單位跌幅最勁，區內該類別單位3月平均呎價最新報約17,233元，今年首3個月已累挫約12.02%。

此外，私人住宅租金升勢凌厲，今年3月私宅租金指數報193.3點，按月再升約0.1%，連漲4個月累升約0.73%，今年首季已累升約0.42%。

業界料上半年樓價插3% 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，政府放寬100元印花稅至400萬元或以下物業，惟效力主要集中於一手市場，反而二手市場續受壓。若要扭轉當前樓市困局，政府必須加快推出針對性措施，如刺激本地消費市場、優化土地供應、完善置業階梯等，才能增加市場信心，助樓市回穩。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，市場缺乏利好消息，加上關稅戰愈演愈烈，料次季仍難扭轉跌勢，只冀望跌幅收窄。展望4月樓價跌幅料再次擴大至0.8%水平，次季樓價仍料再跌約1.3%，上半年樓價累挫約3%；至於租金方面，預期上半年升約2.13%。

私宅售價及租金指數表現 部分呎價跌勢較急私人住宅類別