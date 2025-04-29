簡訊一覽
●李寧(02331)今年首季旗下李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）零售流水按年錄低單位數增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得低單位數增長，其中零售（直接經營）渠道錄得低單位數下降，批發（特許經銷商）渠道錄得低單位數增長；電子商務虛擬店舖業務錄得10至20%低段增長。
●海信家電(00921)今年首季淨利潤為11.27億元人民幣，按年上升14.89%。
●中集集團(02039)今年首季淨利潤5.43億元人民幣，按年升5.5倍。
●威海銀行(09677)今年首季淨利潤6.54億元人民幣；截至3月底之資本充足率12.72%，一級資本充足9.89%，核心一級資本充足率8.47%。
●勝利證券(08540)宣布，取得香港證監會許可向零售和專業投資者提供虛擬資產全權委託帳戶管理服務（Discretionary Account Management Services，DAMS），以及獲准向專業投資者分銷以實物申購及結算的虛擬資產結構化產品。
●香港證監會譴責盈透證券香港，並處以罰款420萬元，原因是該公司在處理客戶資產方面違反監管規定。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：