順豐上季多賺16%

速運物流收入漲7.2% 順豐表示，今年第一季度實現總件量35.6億，按年增長19.7%。期內速運物流業務收入按年增長7.2%，主要得益於持續完善產品矩陣及強化服務競爭力，不斷滲透各行各業客戶的端到端物流場景，穩步擴大業務規模；供應鏈及國際業務收入按年增長9.9%，主要得益於公司持續加強國際網絡能力建設，並深化業務融通，積極拓展供應鏈及國際市場。

毛利率提高至13.3% 在達成穩健的業務增長的同時，在成本結構方面亦有改善。該公司實現毛利92.9億元，按年增長8%，毛利率13.3%，按年提高0.1個百分點。各項支出佔收入比例方面，管理費用率下降0.6個百分點，研發費用率下降0.1個百分點，財務費用率基本持平。銷售費用率上升0.1個百分點，主要因公司加強市場推廣及銷售團隊建設，助力業務開發。

另外，順豐亦表示，自去年4月底推出第二期A股回購股份方案以來，已累計回購公司2,327.03萬股A股，佔目前總股本0.47%。同時，公司有意將這些回購所得股份用途，從「用於員工持股計劃或股權激勵」變更為「用於注銷並減少註冊資本」，變更事項尚需股東大會審議通過後方可生效。