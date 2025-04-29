中石化首季純利跌25％

產能方面，中石化上季的原油加工量為6,213萬噸，按年減少1.8%；其中減幅較為明顯的是柴油，加工量按年跌13.9%至1,270萬噸，而煤油加工量則增長5.7%至831萬噸。勘探及開發方面，集團首季度油氣當量產量為1.3億桶，按年增長1.7%，其中天然氣產量3,684.3億立方英尺，按年增長5.1%。

中石化上季資本開支為182.48億元，其中125.95億元用於勘探及開發；9.06億元用於營銷及分銷；25.63億元用於化工業務。

美石油企開採成本升 另邊廂，國際能源研究顧問公司Wood Mackenzie最新研究指出，如果特朗普政府全面實施關稅，石油生產商的供應鏈成本將會顯著上升，使美國陸上油氣開採成本最高增加6%，海上開採成本增幅或達15%。

報告指出，當油價維持在每桶65美元左右時，業界尚毋須啟動成本削減措施，但若油價跌破50美元關口，到明年或將導致日均120萬桶產能面臨風險。紐約期油昨日曾跌0.71%，低見每桶62.57美元。