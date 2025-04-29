標普料內地港口吞吐量急降

國際信貸評級機構標普全球發表的報告指出，亞洲港口尤其是中國港口，可能會出現史上最大的吞吐量急劇下降的情況。

該行所做的壓力測試顯示，受評級的亞洲港口營運商流動性相信可撐過今年需求下降的風險。可是，一旦關稅戰持續兩年以上，且沒有緩解措施或其他增長推動力，將會擠壓港口營運商的收入和財務槓桿。

該行的信用分析師楊珊珊表示，如果華府對中國商品徵收的關稅一直維持高水平，將導致中美航線貨運量長期暴跌，並迫使貨物改道經其他國家，例如東南亞國家。這將在美國暫緩實施其他國家關稅90天的時間內，暫時增加亞洲內部航線的流量，但這無法彌補中美航線的損失。

現時亞洲區受評港口營運商，都擁有來自其股東（包括當地政府）的穩定支持，穩定了信用狀況，能夠應對今年吞吐量下降；但長此下去，將可能導致資本支出被削減或股息分配減少。

澳新指美關稅礙亞洲FDI 事實上，美國的新關稅雖然未完全實施，但已對亞洲區的經濟構成打擊。澳新銀行（ANZ）研究報告指出，去年印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、南韓、台灣、泰國和越南的淨外國直接投資（FDI）總額佔國內生產總值（GDP）的比重下降至負0.1%，為2012年以來的最低水平。

該行指出，這種下行趨勢已經醞釀一段時間，而不僅是地緣政治因素造成。產品複雜程度、廉價勞動力或法規等都是驅動因素，然而在過去十多年，並非所有亞洲經濟體都在這些方面取得有意義的進展。目前的貿易緊張局勢相當嚴重，限制了短期FDI復甦。

該行認為，面對貿易不確定性，亞洲經濟體需要更加努力地創建具有支持力的生態系統，政策重點包括支持研究、知識產權、加強勞動力技能和出口基礎設施等，以吸引外國直接投資。