日雙軌策略打貿戰

冀美撤關稅 加強與英國東南亞合作 日本一向被視為美國在亞太區的重要盟友，但美國總統特朗普的一記關稅大棒打來，令這個「盟友」關係也開始變得有所鬆懈！日本當地媒體指，在特朗普4月2日公布關稅細節的所謂「解放日」之後，日本開始以「雙軌方式」推行貿易戰略，即一方面推動美國撤銷關稅，另方面將重點放在與價值觀相同的國家建立夥伴關係，背後原因是日本對與美談判長期化感擔憂，雙方的互信有所褪色，故得「多做一點」，保障自身利益。

據了解，日本將以其主導的《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）架構為核心，與美國以外的國家和地區加強合作，並且將焦點放在與英國和東南亞協調合作，以鞏固經濟增長的基礎。首相石破茂於27至30日訪問越南和菲律賓，意在從長期支援東南亞的立場出發，向這些國家呼籲要強化自由貿易體系。本月內石破茂亦先後與英國、新加坡、馬來西亞、法國等領導人通電話，就關稅問題交換意見。

日經4連揚 曾越36000 在2017年特朗普第一任美國總統任期期間，美國退出了CPTPP的前身TPP之後，日本繼續主導了其餘11個成員國的談判，協定最終於2018年生效，目前已有12個成員國，包括澳洲、加拿大、英國、墨西哥等。CPTPP區域內的人口達5.8億，佔世界國內生產總值（GDP）的15%。

日圓兌每美元自4月22日的高位139.89逐步回落，昨日曾見143.4，累貶約2.45%，每百日圓兌港元曾報約5.4算。瑞穗證券的首席外匯策略師山本雅文說：「雖然市場對美國的不信任感有所減弱，但戒心仍在。現時日美談判仍處於初期階段，故日圓加快升值的風險依然存在。」

日圓回落將有利出口，推動日本股市連升4個交易日，日經平均指數昨日再漲134點或0.38%，至35,839點收市，並且盤中曾高見36,075點，為近4周以來首次再次上試36,000點關口。東證指數（TOPIX）昨升0.86%至2,650點收市。

企業消息方面，豐田汽車（Toyota）宣布正在探討參與對核心零件供應商豐田自動織機潛在私有化案，市場預測交易規模高達6萬億日圓。豐田和豐田織機股價昨日分別升3.5%和22.6%。

大和去季盈利挫24% 日本第二大券商大和證券集團公布，在截至3月底止季度，經營收入按年跌7.1%至3,455.77億日圓，經營溢利升12.4%至529.16億日圓；純利跌24.3%至299.54億日圓（約16.2億港元），為過去8個季度以來首度倒退，惟仍然符合市場預期。在截至3月底止的整個年度，該企收入按年升7.4%至1.37萬億日圓，經營溢利升8.5%至1,667.42億日圓，純利升27%至1,543.68億日圓（約83.49億港元）。

每百日圓兌港元走勢