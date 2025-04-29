粵海投資首3月盈利13億

對港供水收入升2% 期內東深供水項目收入略為減少約1.5%至17.34億元，稅前利潤升2.1%至12.03億元。其中對香港供水收入增加2.4%至14.34億元，對深圳及東莞地區供水收入減少16.7%至3億元。

另外，百貨營運業務收入顯著減少17.6%至1.07億元，稅前利潤（不包括投資物業公允值變動）減少43.9%至1,592.7萬元。

另外，同系的粵海置地公布，截至今年3月底止季度收入按年腰斬達56.39%至7.59億元，淨虧損擴大54.37%至1.53億元。公司解釋，期內交付的物業總樓面面積按年減少約四成至4.7萬方米，影響銷售溢利。

截至3月底，該企持有已竣工待售物業約121.38億元，按季減少5.53%，發展中待售物業約134.13億元，按季增2.02%；合共總額按季減1.71%至255.51億元，其中已簽約並收款但未交付物業的銷售金額約101.35億元，按季增加7.98%。