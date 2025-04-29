金管設CargoX專家小組 協助中小型貿易商融資

近年大數據使用對提高企業營運效率事半功倍，金管局最新擴闊商業數據通（即俗稱CDI）的數據類型和應用場景，宣布在CDI下開通多一個名為CargoX的公私營合作項目，且成立CargoX專家小組，聚焦共享海陸空貨運物流數據，讓銀行更精準評估從事貿易的中小企營運及信用狀況，讓相關公司能夠取得融資。

貨運物流數據達致數碼化 於去年，金管局已經率先與機管局聯手，經獲授權與試點銀行分享在香港國際機場貨運數據平台（HKIA Cargo Data Platform）上的空運物流數據，簡化貿易融資流程。

專家小組成員涵蓋滙豐、上海商業銀行等，以及香港貨品編碼協會和進出口電子報關商貿易通等，並擬今年底前制訂路線圖，推動海陸空貨運物流數據數碼化，研究將不同地區的相關貨運物流數據源接入系統之中。

金管局助理總裁（金融基建）周文正稱，CargoX的作用有如高速公路般打通各持份者的任督二脈，目標是幫助進出口商完成貿易融資，也不限於本港貿易商，冀可以提升企業融資額度和貸款速度，且減輕人手流程。

被問到CargoX的創設是否可以紓緩中小企在貿戰開打下的融資壓力，周文正表示，由於項目已經籌備多年，形容「現時是數據開始到位，對企業而言也正好及時」，各界亦願意因應貿戰持續而增加訊息透明度，所以對銀行及企業均屬雙贏。他又強調，中小企面對宏觀經濟變化，有需要審視其營運模式和供應鏈狀況。

推第二期GenA.I.沙盒計劃 另金管局與數碼港宣布推出第二期生成式人工智能（GenA.I.）沙盒計劃，將加入「GenA.I.沙盒協創實驗室」的優化措施。針對深度偽造詐騙的威脅日益增長，該局將於未來數周舉辦協創實驗室工作坊，邀請來自科技公司、數字銀行及中小型銀行的專家，分享具體應對方案和創新偵測工具。