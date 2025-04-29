藥明康德首季多賺89% 在手訂單523億

上藥泰格純利齊倒退

期內，集團實現營業收入96.54億元，按年增20.96%。截至3月底，公司持續經營業務在手訂單523.3億元，按年增長47.1%。其中，來自美國客戶收入63.8億元，按年增28.4%；來自歐洲客戶收入13億元，按年增26.2%；來自中國客戶收入15.3億元，按年跌1.3%；來自其他地區客戶收入4.5億元，按年增3%。