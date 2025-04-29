藥明康德首季多賺89% 在手訂單523億
上藥泰格純利齊倒退
期內，集團實現營業收入96.54億元，按年增20.96%。截至3月底，公司持續經營業務在手訂單523.3億元，按年增長47.1%。其中，來自美國客戶收入63.8億元，按年增28.4%；來自歐洲客戶收入13億元，按年增26.2%；來自中國客戶收入15.3億元，按年跌1.3%；來自其他地區客戶收入4.5億元，按年增3%。
同業上海醫藥(02607)今年首季淨利潤13.33億元，按年跌13.56%，其中工業板塊貢獻利潤5.32億元，商業板塊貢獻利潤8.35億元。
期內，公司實現營業收入707.62億元，按年增長0.87%，其中醫藥工業實現銷售收入58.85億元，醫藥商業實現銷售收入648.78億元。期內公司研發投入6.12億元，其中研發費用4.97億元，按年基本持平。
至於泰格醫藥(03347)今年首季錄營業收入15.64億元，按年減少5.79%；淨利潤1.65億元，按年跌29.61%。公司指，新簽訂單數量和金額延續較好的增長態勢，內地客戶新簽訂單恢復明顯；首季度淨新增合約金額逾20億元，按年增20%。
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