比亞迪電子季績遜色 股價瀉逾8%
比亞迪電子(00285)股價昨日急挫8.49%，收報31.8元，成表現最差藍籌。花旗指，該企季度收入按年升1%，按季跌33%，差於5年季節性的按季跌18%，或受iPhone機殼季節性因素影響，而季度毛利率按年跌0.6個百分點至6.3%，按季升0.4個百分點，受產品組合影響。
公司首季淨利潤按年升1.9%，僅及部分投資者預期的下限，因智能駕駛產品未帶來明顯貢獻。該行予比亞迪電子「中性」評級，目標價36元。
同系的比亞迪股份(01211)上季業績已放榜，儘管多間券商認為首季業績符合預期，但野村直言，激烈的市場競爭會持續，花旗更估計比亞迪每輛車淨利潤會略為下跌。該股股價昨收報381.2元，跌3.98%。
大行料比亞迪每輛車賺九千
花旗估計，比亞迪每輛車的淨利潤於今年上半年約在9,000元（人民幣‧下同）水平，略低於去年第四季的9,300元。同時提到，4月和5月是汽車銷售傳統淡季，加上受關稅戰影響，汽車製造商對第二季供需持觀望態度，預料會在5至6月間才推出合適定價策略，但仍視為行業首選。
野村則直言，受激烈競爭拖累，比亞迪首季毛利率為20.1%，按年跌0.6個百分點。不過，該企持續受惠於其業務規模擴張，其銷售與市場推廣費用、行政費用及研發費用，分別按年增長16%、30%和34%，增長速度均低於收入增長，故予其「買入」評級，目標價491港元。
里昂指，近期訂單降溫顯示未來數月競爭加劇，預測比亞迪今季每輛車利潤可維持9,000元，下半年因出口貢獻增加，利潤將增長至每輛逾一萬元。即使其市佔率已很高，但其規模經濟難以挑戰，預計其持續推出的新技術和新車周期將進一步鞏固優勢，維持予目標價483港元及「高度確信跑贏大市」評級。
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