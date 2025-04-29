比亞迪電子季績遜色 股價瀉逾8%

公司首季淨利潤按年升1.9%，僅及部分投資者預期的下限，因智能駕駛產品未帶來明顯貢獻。該行予比亞迪電子「中性」評級，目標價36元。

大行料比亞迪每輛車賺九千 花旗估計，比亞迪每輛車的淨利潤於今年上半年約在9,000元（人民幣‧下同）水平，略低於去年第四季的9,300元。同時提到，4月和5月是汽車銷售傳統淡季，加上受關稅戰影響，汽車製造商對第二季供需持觀望態度，預料會在5至6月間才推出合適定價策略，但仍視為行業首選。

野村則直言，受激烈競爭拖累，比亞迪首季毛利率為20.1%，按年跌0.6個百分點。不過，該企持續受惠於其業務規模擴張，其銷售與市場推廣費用、行政費用及研發費用，分別按年增長16%、30%和34%，增長速度均低於收入增長，故予其「買入」評級，目標價491港元。

里昂指，近期訂單降溫顯示未來數月競爭加劇，預測比亞迪今季每輛車利潤可維持9,000元，下半年因出口貢獻增加，利潤將增長至每輛逾一萬元。即使其市佔率已很高，但其規模經濟難以挑戰，預計其持續推出的新技術和新車周期將進一步鞏固優勢，維持予目標價483港元及「高度確信跑贏大市」評級。