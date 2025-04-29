華為冀新AI晶片撼英偉達

傳下月交付首批測試品 望取代H100 中美博弈白熱化，除了在貿易領域，雙方在科技上的角力亦在加劇。美國一直以限制高端晶片供應予華作制裁，可這反迫使中國全面推進「國產芯」計劃，加快實現晶片自給自足，以應付人工智能（AI）戰役。最新消息是，中國戰略科企華為正就全新AI晶片作最後測試，期望能取代英偉達（Nvidia）的H100晶片。

外媒報道，華為已接觸多家內地科技公司，以安排最新、最強大的AI處理器昇騰910D（Ascend 910D），估計最快在5月下旬向客戶交付首批測試晶片，並指華為希望這個最新一代昇騰AI處理器，能比英偉達於2022年發布用於AI訓練的H100晶片更強大。

成立港澳聯盟推動數智化 昇騰AI晶片系列較早的版本分別為910B及910C。早前亦有消息指，華為冀下月向內地客戶交付昇騰910C晶片，這款晶片在推理任務中，已可達到英偉達H100晶片的六成水平。華為今年預計向國有電訊營運商及字節跳動等民營AI開發商，交付超過80萬枚昇騰910B和910C晶片，自美國特朗普政府限制英偉達H20晶片出口後，據報部分買家與華為商討追加910C訂單。

不過，亦有分析指，在部分條件下，華為的昇騰910C晶片效能雖能與英偉達的Blackwell晶片比較，但耗能較高。

華為日前在深圳舉辦2025年港澳合作夥伴大會上宣布成立華為港澳夥伴IDA數智聯盟，期望與聯盟成員攜手打造開放平台，加快推動千行百業邁向數智化，並聚焦推動金融、智慧城市、數字基建等建設。

此外，消息指小米有份投資，作為小米產業鏈企業之一的石頭科技計劃今年來港上市，集資最多5億美元，惟目前僅屬初步考慮，尚未聘請投行處理。石頭科技2014年成立，以生產掃地機械人等智能家居電器為主，公司2020年在上海證券交易所上市。

事實上，在最新舉行的內地政府高層會議，亦強調要加強AI發展，強調要在AI領域佔領先機，贏得優勢，充分發揮新型舉國體制優勢，堅持自立自強，突出應用導向，推動內地AI朝着有益、安全、公平方向健康有序發展。近日安徽合肥公布的《中國人工智慧區域競爭力研究報告》顯示，中國AI產業規模去年已突破7,000億元，並連續多年維持兩成以上增長率，其中以北京、上海及浙江的投資總金額最多。

華為發展高端晶片消息