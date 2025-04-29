港上月出口飆18%仍存憂

美國總統特朗普發動的貿易戰迫使廠商提早出貨，帶挈本港上月外貿數據勝預期，出口按年增長18.5%，進口升16.6%，兩者貨值分別為4,555.34億元和5,008.91億元。期內錄得有形貿易逆差454億元，相等於商品進口貨值的9.1%。港府發言人表示，展望未來，由於美國在4月初大幅加徵進口關稅，環球貿易摩擦急劇上升，將對香港商品貿易表現構成挑戰。

首季香港商品整體出口貨值按年上升10.9%，商品進口貨值上升9.8%，季內有形貿易逆差807億元，相等於商品進口貨值的6.4%。

聚焦3月份由本港出口至世界各地的情況，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升22.4%，其中台灣升61.3%，馬來西亞升57.3%，越南升41.3%，菲律賓升34.5%和內地升25.4%，惟出口南韓的貨值跌22.8%。

運往英國貨值升48% 撇除亞洲，輸往其他地區的整體出口貨值也錄得升幅，譬如美國期內升11.4%，英國更升48.5%，惟輸往荷蘭跌29%。進口方面，越南、台灣、英國、馬來西亞和內地上月進口貨值分別升95.1%、75.8%、55.6%、46.9%和7.4%，來自南韓的進口貨值則跌21%。

按主要貨品類別劃分，3月「辦公室機器和自動資料處理儀器」和「電動機械、儀器和用具及零件」的出口貨值分別升1.33倍及11.1%；兩者進口分別升1.3倍及11.5%。

香港進出口按年變幅