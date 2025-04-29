北水買港股全年望8580億 定價力增

投行高盛表示，將今年南向資金（即「北水」）流入預測由750億美元上調至1,100億美元（約8,580億港元），以反映潛在脫鈎風險擔憂下，境內投資者加大跨境資產投資，H股受惠盈利增長、估值和股息率更有吸引力等因素，上調原因還包括隨着更多新上市和中概股回流，港股可投資領域擴大。

恒指軟 國藥漲半成 該行表示，南向投資者年內已淨買入780億美元的港股，相當於去年全年淨流入的75%；購買人工智能（AI）科技和高股息股票分別貢獻了290億美元和220億美元，佔今年南向資金流入的約65%。高盛又認為，港股市場表現和南向資金流相關性愈來愈密切，表明南向投資者的定價能力不斷增強，估計南向投資者持有5,770億美元的香港上市股票，佔南向資金可購買股票市值的13%，料機構投資者貢獻至少一半的南向持股，並為今年以來主要的流量貢獻者。

港股方面，在期指結算前夕缺乏方向。恒指高開91點，見22,072點已是全日最高位，早段一度轉跌108點，低見21,817點，其後獲承接，重返兩萬二點附近窄幅爭持，全日跌8點或0.04%，報21,971點，主板成交1,690億元。北水昨錄淨流入20.3億元。

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，中美兩國仍有談判空間，相信對市況震盪程度有所紓緩，加上長假期將近，投資情緒未必太過高漲，在欠缺新消息下，料後市維持窄幅波動為主。