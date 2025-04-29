高價影響 中國首季黃金消費量縮近6%

今年以來黃金價格迭創新高，中國人多重視黃金保值，如今確可如願以償，此舉也進一步確立中國消費者買金保值的意欲，只是隨着金價大升，整體購買量相對減少，但跌幅主要集中在用作婚嫁和裝飾的黃金首飾消費量，用作保值的金條和金幣消費量反而大增。現貨金昨日每安士曾報3,285美元，跌1%。

中國黃金協會統計顯示，今年首季內地黃金消費量290.492噸，按年減少5.96%。其中，黃金首飾134.531噸，按年減少26.85%；金條及金幣138.018噸，按年增加29.81%；工業及其他用金17.943噸，較去年同期下降3.84%。期內，中國增持黃金12.75噸，截至今年3月底，中國黃金儲備為2,292.33噸。

該會表示，受高金價抑制，黃金首飾消費需求持續疲軟，古法金、硬足金和小克重金飾更為緊俏，黃金與其他材質結合的產品也頗受年輕消費者喜愛。地緣政治局勢與經濟不確定性，使黃金避險保值的功能凸顯，民間金條與金幣投資需求快速大幅增長，另工業用金隨着高金價影響，呈現小幅下滑趨勢。

首季內地原料產金87.243噸，按年增長1.49%，其中黃金礦產金完成61.772噸，有色副產金完成25.471噸。另外，今年第一季進口原料產金53.587噸，按年增0.68%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金140.83噸，按年增1.18%。

高盛料保險資金部署入市 投行高盛表示，本月22日金價觸及每安士3,500美元時，僅3家中國經紀商就合計交易約21.2萬手芝加哥商品交易所（CME）等量合約，相比之下，CME今年至今的平均日交易量約為24萬手，雖然交易量急增，但這些機構的持倉沒有顯著變化，反映是短期交易行為。該行估計，這可能是擁有龐大資金的保險商入局黃金市場早期信號，故投資者也須密切關注這股購買「新勢力」！