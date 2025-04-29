SHEIN美貨品加價最多3.7倍

美國下月2日取消內地小額包裹關稅豁免，內地跨境電商平台SHEIN在關稅提高前夕，調升其在美國所有產品的價格，漲幅最高達到377%。

外媒統計數據顯示，SHEIN上周五調升大部分產品價格，美容與健保類別前100種熱銷商品的平均價格按日上漲51%，其中一部分上漲逾一倍；家居用品和玩具平均漲幅超過30%，其中一個10件套廚房毛巾的價格更大幅調升377%，惟女裝漲幅僅8%。

美國購物者在關稅引發的價格上漲之前囤積商品，Temu和SHEIN的銷售額在3月和4月初出現反彈，而兩家公司本月稍早也宣布將提高美國市場的價格。

亞馬遜：僅1%商品提價 數據又顯示，4月24至26日期間，觀察包含50種不同類別商品的購物車樣本，SHEIN在美國的價格上漲約10%；期內50種受抽樣的產品中，有7種在美國被下架。相比之下，SHEIN在英國的價格基本上保持不變，也沒有商品被下架。

另一方面，美媒報道，自4月9日以來，亞馬遜（Amazon）平台上近1,000款商品的價格普遍上漲，平均漲幅達29%，據報漲價的賣家中，有四分之一來自中國。不過，亞馬遜發表聲明指前述的數據「誇大其詞」，漲價商品並未佔平台主體；又指漲價商品僅佔總體商品數量的1%，且30%的平均漲幅主要來自少數高價商品，並不能全面反映市場情況。

不過，一直依賴中國工廠供應的國外品牌已經開始尋求將生產轉移至其他國家，但這一過程需要時間，不可能一蹴可及，供應短期斷鏈，對於刺激美國物價的影響有多大，得拭目以待。