匯通天下：日圓歐元趁調整低吸

日圓兌每美元上周最高見139.89後，反覆跌返144水平，料續向145方向整固，屆時或為較理想的吸納日圓機會。

目前日圓或已反映大部分利好因素，市場亦一面倒看好日圓，但支持圓匯的因素仍在。美日貿談仍未有結果，即使美國如早前宣布對日本入口商品徵收24%關稅，將對2025年及2026年日本國內生產總值（GDP）按年增長預測分別下調至0.9%及0.8%（之前為1.4%及1.1%），但增幅仍高過歐美成熟市場。

日央行仍具加息空間 美國關稅影響下，現時預期日本央行今年不再加息，並把政策利率終端水平維持在1.5厘不變，但美國和全球經濟下行，會令聯儲局和歐洲央行續需減息，美國聯邦基金利率及歐洲利率與日本的隔夜利率息差可能進一步收窄。若美國與其他國家的貿易談判導致關稅稅率下調比市場預期更早出現，日本央行有機會於今年底前加息，料息差因素仍支持日圓。

另一方面，美國及日本財長將展開第二輪貿談，市場猜測會否達成另一個如1985年的廣場協議並令日圓大幅升值。是次美日貿談的範圍甚廣，料日本或將開放市場，以及增加美國能源入口，日本當局亦傾向不願接受日圓大幅升值以增加貨幣政策難度，料日圓逐漸升至130水平或為日本較能接受的水平。

歐元方面，短期亦有回調壓力。最新公布的歐元區4月綜合採購經理指數（PMI）顯示，歐洲經濟第二季開局即減速，尤其服務業PMI重陷收縮區間並遠差過預期。

歐股資產受捧利匯價 歐元區製造業及服務業商業信心亦跌至2022年11月以來最低，服務業價格增速亦為半年以來最慢。德國的服務業企業開始反映關稅爭端影響業務需求，預期關稅的後續影響逐漸浮現。

歐洲央行4月「鴿派」減息後，行長拉加德不斷發出當局已準備好應對措施應付歐元區經濟放緩風險的消息，關稅形勢及拉加德言論令歐洲央行在7月議息會議上減息0.5厘的機會率上升，但目前利率掉期市場預期7月減息約0.39厘，料歐元兌美元短期下行壓力或較明顯。

不過，歐元今年可望受惠環球投資者轉投歐股的資產輪換潮，資金輪動可能在第四季推升歐元至1.2水平見頂，但短期歐元觸及1.1573阻力後，或先下試1.124至1.126支持區間，投資者可在1.1至1.11重新吸納歐元。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪