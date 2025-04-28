股市估市：港股料喘穩 暫窄幅上落

宏觀環境而言，目前市場對關稅問題的憂慮已略為減退，其關注點亦漸落在企業業績，美股的資金流走情況，應可暫告一段落。如此一來，港股未必有太大下調壓力，惟上升動力亦未見得太強。展望5月上旬，恒指或會在21,500至22,600點的區間上落。