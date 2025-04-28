股市估市：港股料喘穩 暫窄幅上落
港股上周有所回穩，恒生指數險守20天線，而上周只有4個交易日，共升585點，並連升兩星期，升幅逾5%。然而，投資者須留意，指數已出現三連陰，從技術上而言，是次反彈頂部出現此情況或意味後市須經歷一段調整期。
宏觀環境而言，目前市場對關稅問題的憂慮已略為減退，其關注點亦漸落在企業業績，美股的資金流走情況，應可暫告一段落。如此一來，港股未必有太大下調壓力，惟上升動力亦未見得太強。展望5月上旬，恒指或會在21,500至22,600點的區間上落。
個股方面，資金似乎重新關注因關稅憂慮而超賣之股份。偉易達(00303)主要從事設計、生產及分銷電訊產品與電子學習產品及資訊產品，集團截至去年9月底止上半年業績受累承包生產服務銷售額下跌，導致營業額按年下跌4.5%至10.9億美元，純利按年減少6.6%，至8,740萬美元。
偉易達中線睇60元
偉易達派息一向慷慨，過去5個年度派息比率均逾70%，以其現價計，股息率達9厘，相當具防守力。
該股已跌得甚殘，管理層亦預計今年全年收入將錄得增長，其動力將來自美國，主要受惠集團於當地領導團隊正推行經重整的銷售及市場推廣策略。綜合各項因素，偉易達股價具一定值博率，中線可上望60元，支持位48元。
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