拍賣消息：天頌苑銀主盤380萬推 低估價28%

多個二手上車單位推出市場拍賣，其中，天水圍居屋天頌苑三房銀主盤，於已補價自由市場僅以380萬元推拍，較估價低約28.2%。

旺角住宅劈31%翻拍 黃開基拍賣行將在周二推出約19項物業，包括天頌苑K座高層2室，實用面積約650方呎，自由市場開拍呎價約5,846元。該單位個別銀行網上估價約529萬元，拍賣價低出約149萬元。

忠誠拍賣亦緊接於周五推拍約15項物業，其中，旺角花園街華園閣中層B室，實用面積約368方呎，屬法院令物業，不提供樓契，開價300萬元，呎價約8,152元；單位拍賣價曾高達438萬元，至今累減138萬元或約31.5%。該公司指，單位銀行估價約496萬元，開拍價低約196萬元或約39.5%。

環亞物業拍賣將於5月初推拍房協青衣綠悠雅苑資助房屋單位，為3座高層G室，實用面積約535方呎，兩房間隔，為法院令物業，其中，未補價第二市場開價460萬元，呎價約8,598元。

屋苑一個同座H室相同面積單位，今年以約560萬元登記易手，呎價約10,467元，上述推拍單位開價低約17.9%；該物業亦於自由市場開價650萬元，呎價約12,150元。資料顯示，原業主約12年前以逾355萬元買入單位。