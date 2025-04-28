二手淡靜：10大屋苑周末僅7單 半數捧蛋

新盤搶客，過去周末二手成交步伐放緩。中原表示，10大屋苑期間只錄約7宗買賣，按周減少約12.5%，連續4個周末錄單位數，半數屋苑零成交，鰂魚涌太古城三房單位，呎價僅險守萬元轉手。

太古城呎價險守萬元 太古城過去兩日錄約兩宗買賣。美聯錢敏義表示，上述鳳山閣低層E室，實用面積約689方呎，以725萬元售出，呎價僅約10,522元。原業主於2012年5月以608萬元購入，帳面仍獲利117萬元。

天水圍指標屋苑嘉湖山莊再錄蝕讓。中原伍耀祖稱，單位為賞湖居3座低層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，以425萬元轉售，呎價約7,713元。原業主於2017年9月以433萬元購入，持貨近8年帳面仍需蝕8萬元離場。

大興花園傳285萬售 事實上，新界細價上車盤近日成交價進一步下挫。市場消息透露，屯門大興花園1期4座低層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，曾叫價330萬元放售，市傳僅以285萬元售出，呎價約6,659元，料屬屋苑2016年後再錄低於「3球」成交，同類型較高層單位，2021年成交價約550萬元。

利嘉閣彭錦添指，青衣海欣花園2座低層G室，實用面積約488方呎，剛以518萬元成交，呎價約10,615元。資料顯示，原業主持貨約6年，帳面蝕167萬元，單位貶值約24.4%。樓層相若同類型單位，2021年曾以758萬元登記轉手。

晉誠地產鄧錦雄表示，深井海韻花園2座中層F室套三房戶，實用面積約688方呎，有裝修，區內租客轉租為買，以492萬元購入，呎價約7,151元。原業主於2017年以565萬元購入，持貨約8年轉手，帳面虧蝕約73萬元。