西沙新盤加推133伙

一手月內1030宗成交 SIERRA SEA暫吸17億 關稅戰自4月初開打後，市場維持觀望。一手樓推售步伐明顯減慢下，截至昨日，本月新盤市場暫錄約1,030宗成交，按月價量齊跌。新鴻基地產( 00016 )旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，表現一枝獨秀，繼首輪發售318伙價單單位即日沽清後，昨日再招標賣出5伙，共吸金逾17億元。發展商打鐵趁熱，隨即加推133伙，部署周末作次輪銷售。

月內唯一推售的全新大型項目，SIERRA SEA挾新界票王之勢，上周六正式開售，吸引大批準買家出席揀樓，排隊人龍一度由九龍站環球貿易廣場3樓電梯大堂，「打蛇餅」延伸至對落兩層，場面墟冚。

新地副董事總經理雷霆表示，項目首輪推售掀起搶購熱潮，市場仍然有大批向隅客，故原價加推價單4號，折實平均呎價約11,588元。稍後亦有機會推出全新一期。

新地代理執行董事陳漢麟稱，項目的首輪銷售共錄得97組大手客購入兩伙或以上單位，最大手買家斥資約3,460萬元買入7伙，包括3伙三房戶、3伙兩房戶及一伙一房戶。最新加推的價單4號，涵蓋12伙一房戶、90伙兩房戶及31伙三房戶，折實價327.16萬至875.92萬元，呎價約10,124至13,123元。該盤昨日繼續收票，預計將會再次加推及安排周末作次輪銷售。

至於昨日招標沽出的5伙特色單位，成交價介乎580萬至1,943萬元。售價最高為Aqua Avenue第3座的29樓D室，實用面積996方呎，四房間隔，外連平台及天台，呎價約19,508元。

內地客7900萬購大學閣 部分餘貨盤銷情理想。華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，於月初以現樓形式登場後，共售出約104伙，吸金逾12.1億元。新近售出的單位包括1A座27樓B室，實用面積591方呎，兩房連儲物室間隔，成交價2,074.71萬元，呎價約35,105元。

同系的西半山旭龢道42號大學閣，昨日招標售出1座12樓B室，為實用面積1,584方呎四房戶，成交價7,900萬元，呎價約49,874元。新買家為內地家庭客。集團銷售總監封海倫表示，未來推出單位具有提價空間，亦會保留部分收租。

綜觀4月的一手交投量，較上月全月約2,422宗，減少約57%。市場總成交金額逾110億元，亦按月下跌約四成。若單計剛過去周末兩日，受惠於全新盤開賣，市場共錄約360宗成交，按周急增逾5倍。

4月主要新盤成交量 大學閣至今售出46伙，總成交金額約36億元。