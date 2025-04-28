藍思科技手機汽車機械人3線發展

本港第二女富豪周群飛旗下、深圳上市的iPhone重要部件供應商藍思科技，3月底向聯交所遞交主板上市申請，本港迎來的不僅是另一家手機設備股，而是一家機械人科技股。

中美關稅戰打到兩國經貿準備完全脫鈎的地步，但公司稱，對整體經營的影響非常有限。該企去年海外業務佔比為41.37%，以零部件和功能模組為主，大部分交付至內地保稅區，可天然規避關稅風險，之後由組裝廠商完成之後的工序，把貨物出口去美國。對於設在海外的組裝廠，其訂單採用離岸價格，或者客戶承擔運費，關稅去對方繳納。

儘管上季收入增長放緩至一成左右，公司續稱，期內產能利用率對比去年「處於較好狀態」，今年不乏增長點，如下半年大客戶會推出新產品、內地亦有大客戶添單、北美個人電腦（PC）產品組裝放量，以及智能零售相關產品推出等。

毛利率15.8% 挫足4年 然而，藍思近年毛利率飽受詬病，2024年再降0.7個百分點至15.89%，連跌4年，比2020年低了足足13.55個百分點。收入貢獻逾82%、以iPhone觸控面板保護玻璃為主的智能手機與電腦類產品，毛利率跌0.51個百分點至15.11%，收入貢獻次之的智能汽車與座艙類產品更跌5.29個百分點至10.17%。

即使智能頭顯與智能穿戴產品、其他智能終端的毛利率分別升4.59個百分點及8.26個百分點，均顯著高於集團平均的約19.8%，惟兩者收入貢獻僅得7%。

藍思強調目前的發展戰略是「消費電子+智能汽車+人形機械人」。事實上，公司早在2016年前已發展人形機械人，2024年年報列出的研發項目當中，就包括目標為「新增一種設備」的人形機械人，預期可以優化生產流程，推動工廠數碼化轉型與智能化管理，降本增效。

內媒報道，藍思已量產「六維力矩傳感器」及「行星滾柱絲杠」等，該傳感器是機械人感知力度並作調節的組件，工作時把物件拿好，不會捏碎，據說國產化率僅三成。滾柱絲杠則可令關節靈活。

藍思股價近月反覆 周群飛