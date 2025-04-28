奇瑞汽車去年銷量破頂 集資出海

內地車企奇瑞汽車是「出海」的先行部隊，是次來港集資，亦表明部分所得將用於拓展海外市場及執行其全球化策略，包括擴大海外產能。早前有傳其計劃籌10億美元（約78億港元）。

該公司是內地第二大自主品牌乘用車車企，負責設計、開發、製造和銷售燃油車及新能源車，旗下5個品牌各有定位，主品牌「奇瑞」以大眾汽車為市場、「捷途」主打越野旅行汽車、「星途」是豪華汽車品牌、「iCAR」面向熱衷科技和崇尚自由的Z世代客戶 。至於與華為合作的「智界」，則是智能新能源汽車。

其在2001年以「奇瑞風雲」開拓海外市場，至今旗下各品牌的汽車已銷往逾100個國家和地區，全球累計銷量超過1,300萬輛。截至2024年9月底止首3季，海外市場的收入佔比達44%。

據官方今年1月公布的資料，該公司2024年全年銷售汽車達到260.39萬輛，按年增長38.4%，創年銷量的歷史新高，而出口汽車114.46萬輛；去年首3季收入1,821.54億元（人民幣‧下同），按年升67.65%。

續推5大品牌新產品 該公司在初步招股文件明言，按其全球戰略，將繼續推出5大品牌的新車型及新版本，以擴大產品組合，滿足不同的客戶需求，目標在實現多品牌戰略的同時，進一步向中高端及豪華市場滲透。該企預告，今年計劃推出60多款全新乘用車型及版本。

值得留意的是，隨着電動車市場愈趨成熟，車企為加強其競爭力，正走向智能化，並投放大量資源在研發上。奇瑞指，策略性地將研發工作重點放在智能駕駛及智能座艙等領域，為用戶設計及開發提供最佳駕駛體驗的新乘用車，已在安徽蕪湖、合肥，以及上海市建立3個研發中心，另在德國、西班牙、巴西、墨西哥和馬來西亞建立了5個海外研發中心。

研發大軍佔人手25% 去年首3季，該企的研發開支按年增加49.27%至65.53億元，為2023年全年的98.33%，而研發投入達71.7億元。截至去年9月底，有超過1.32萬名研發人員，佔非生產員工數量逾50%，佔所有員工約25.4%。