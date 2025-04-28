海辰儲能成立6年 出貨全球第三

排隊上市的企業中，不乏「獨角獸」公司（即成立不足10年、估值達10億美元或以上的公司）。去年以估值250億元人民幣登上胡潤研究院《2024全球獨角獸榜》的內地儲能解決方案公司海辰儲能，上月已正式遞表，市傳其計劃在港集資至少5億美元（約39億港元）。

海辰儲能於2019年成立，主要從事鋰電池核心材料、磷酸鐵鋰儲能電池及系統的研發、生產和銷售，產品包括儲能電池、儲能系統、儲能解決方案等，至2024年底，累計專利申請3,997項，已獲1,993項專利授權，被市場視為儲能產業的潛力。

新型電力系統大派用場 該企在2022至2024年，儲能電池出貨量以1.67倍的年複合增長率快速增長。據行業報告，按鋰離子儲能電池出貨量計，該企去年在全球儲能市場排名第三。

全球能源結構正在改變，而儲能產業被視為新型電力系統建設中的重要一環。該公司積極實行全球化戰略，去年海外收入達37億元（人民幣‧下同），按年飆升35.59倍，相關的收入佔比28.6%，按年增加27.6個百分點。

去年經調整利潤逾3億 該企去年已扭虧為盈，賺2.58億元，而2023年蝕19.62億元。按非國際財務報告準則（non-IFRS）計，撇除可回售股份負債的公允價值虧損、股份支付薪酬開支等，經調整淨利潤達3.17億元，而2023年同期為經調整淨虧損2.25億元。

值得一提的是，海辰儲能創始人吳祖鈺曾任職內地車用電池龍頭寧德時代。2023年11月更與寧德時代捲入一場競業限制糾紛案，吳氏因違反競業協議，從寧德時代挖角，被裁定向寧德時代支付100萬元違約金。

該公司似乎吸取教訓，在風險因素一欄中，列明「業務的成功與吸引及挽留高級管理層、高技能僱員及關鍵人員的能力息息相關」，並披露已與關鍵管理人員及關鍵僱員訂立保密及競業限制協議，包括禁止員工在其受僱期間和終止僱傭關係後不超過兩年的期間內直接或間接與公司競爭，同時與員工保持良好工作關係；往績紀錄期間，公司並無發生任何重大勞資糾紛。