產經

三花智控拓仿生機械人 大行看好

三花智控為內地製冷空調控制元器件製造商。 三花智控為內地製冷空調控制元器件製造商。
三花智控為內地製冷空調控制元器件製造商。
人工智能（AI）成為今年首季最火熱的投資主題，而人形機械人作為AI最代表性的實際應用也分一杯羮，正籌備在港上市、上周五市值達949.89億元（人民幣‧下同）的三花智控，先後被大行列入受惠名單，市傳有意集資最少5億美元（約39億港元）。
三花智控為內地製冷空調控制元器件和全球領先的汽車熱管理系統零部件製造商，家電業務下游客戶包括海爾、格力、LG、三菱、松下、三星、西門子等大型品牌，汽車零部件下游客戶則包括平治、寶馬、比亞迪股份(01211)、福特、小鵬汽車(09868)等。去年盈利達30.99億元，按年增加6.1%；收入按年升13.8%至279.47億元。
專注開發機電執行器
該企原有業務看似與人形機械人「大纜都扯唔埋」，為何首季股價已升22.62%？事關公司近年正積極拓展仿生機械人（Android）行業，並專注在機電執行器領域，即人形機械人最核心、通用的部件，執行器整體硬體成本超過80%。雖然現時仍處於研發階段，但正布局機電執行器的海外生產，且與重點客戶合作開發產品，期望能把握新興市場的先發優勢。
仿生機械人也是人形機械人（Humanoid），但外觀更像真人。初步招股文件顯示，截至2024年9月底止，三花智控的仿生機械人機電執行器研發團隊已擴充至超過170名人員。去年全年，整體研發開支達13.51億元，按年增加23.25%。
該公司在早前的業績電話會議上表明，仿生機械人產業作為公司第三大核心戰略板塊進行拓展，公司聚焦機電執行器，會全方面配合客戶產品研發、試制、迭代並最終實現量產落地。
望成為第二增長曲線
中資券商華安証券形容，其機械人業務前景廣闊，有望成為公司第二增長曲線，維持其「買入」投資評級。
高盛2月時表示，對AI運算需求和技術發展的長期增長保持樂觀，因AI大模型的新進展、低成本及高效能已改變市場對AI投資格局，並列出亞太區（撇除日本）「物理人工智能」（Physical AI Basket）主題投資組合，由自動駕駛、人形機械人和人工智能物聯網（AIoT）相關的股票組成，其中包括三花智控。摩根大通亦視該公司為「中國人工智能應用增加」的受惠股。
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