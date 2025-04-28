三花智控拓仿生機械人 大行看好

人工智能（AI）成為今年首季最火熱的投資主題，而人形機械人作為AI最代表性的實際應用也分一杯羮，正籌備在港上市、上周五市值達949.89億元（人民幣‧下同）的三花智控，先後被大行列入受惠名單，市傳有意集資最少5億美元（約39億港元）。

專注開發機電執行器 該企原有業務看似與人形機械人「大纜都扯唔埋」，為何首季股價已升22.62%？事關公司近年正積極拓展仿生機械人（Android）行業，並專注在機電執行器領域，即人形機械人最核心、通用的部件，執行器整體硬體成本超過80%。雖然現時仍處於研發階段，但正布局機電執行器的海外生產，且與重點客戶合作開發產品，期望能把握新興市場的先發優勢。

仿生機械人也是人形機械人（Humanoid），但外觀更像真人。初步招股文件顯示，截至2024年9月底止，三花智控的仿生機械人機電執行器研發團隊已擴充至超過170名人員。去年全年，整體研發開支達13.51億元，按年增加23.25%。

該公司在早前的業績電話會議上表明，仿生機械人產業作為公司第三大核心戰略板塊進行拓展，公司聚焦機電執行器，會全方面配合客戶產品研發、試制、迭代並最終實現量產落地。

望成為第二增長曲線 中資券商華安証券形容，其機械人業務前景廣闊，有望成為公司第二增長曲線，維持其「買入」投資評級。

高盛2月時表示，對AI運算需求和技術發展的長期增長保持樂觀，因AI大模型的新進展、低成本及高效能已改變市場對AI投資格局，並列出亞太區（撇除日本）「物理人工智能」（Physical AI Basket）主題投資組合，由自動駕駛、人形機械人和人工智能物聯網（AIoT）相關的股票組成，其中包括三花智控。摩根大通亦視該公司為「中國人工智能應用增加」的受惠股。

三花股價近年表現