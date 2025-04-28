藥茅恒瑞謀藉創新藥東山再起

今年1月初已遞表的藥企恒瑞醫藥，有傳其集資額至少20億美元（約156億港元）。公司表明，來港上市有助公司國際化業務的發展，並能深入推動科技創新和國際化雙輪驅動戰略。

該公司前身連雲港製藥廠早在1970年代已成立，並在2000年在上海證券交易所上市。以處方藥銷售額計，恒瑞醫藥現為全球50大藥企之一，去年在美國醫藥界雜誌《製藥經理人》（PharmExec）全球藥企排名48，該名單還包括國際藥企強生（J&J）、輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca）等，其在內地更有「醫藥茅台」（藥茅）稱號。

恒瑞最初主要生產原料藥，其後靠仿製藥起家，在2008年開始布局向研發周期較長，但利潤較高的創新藥轉型。過去市場一直認為其仿製藥利潤不錯，創新藥更是大有可為，公司業務可持續增長，而且市場追捧醫藥板塊，市值一度衝上逾6,000億元（人民幣‧下同）。

自研收購雙軌發展 不過，內地2019年實施「藥品集中採購」（簡稱「集採」），仿製藥為進入醫保必須大幅降價。翻查資料，2020年恒瑞入圍集採的藥品平均減價70%以上，2022年部分產品降幅甚至高達80%，導致仿製藥收入下滑，壓縮創新藥利潤空間。

2020年卸任董事長一職的孫飄揚，2021年7月再出山，着手布局結合自研及收購的雙軌發展模式，並強調創新藥要「出海」，是次來港上市正符合此策略。

初步招股文件顯示，恒瑞現已上市17款新分子實體創新藥，逾90款處於臨床及更後期階段，去年提交8項創新藥新藥上市申請（NDA/BLA）。去年盈利63.36億元，增長加速至47.28%；收入279.84億元，增長加速至22.63%；即使競爭加劇、產品降價等，創新藥收入仍能增長30.6%至138.92億元，佔比再升5.3個百分點至49.6%，研發開支佔收入29.4%。今年首季收入及純利按年各升20.14%及36.9%，錄72.05億元及18.74億元。

市值高位回落57% 儘管近年財務開始反映策略成效，但按上周五收市價計，其市值3,206.72億元，較高位回落56.98%。

恒瑞股價近年大跌