首4月32內企擬港上市

共籌逾千億 寧德傳最大宗 港交所審批加快 為「省靚」本港作為金融中心的招牌，香港交易所( 00388 )及香港證監會去年10月18日完善新上市申請審批流程時間表，給合資格、市值100億元（人民幣‧下同）或以上的A股公司設「特快通道」，兩監管機構會在最多30個營業日內完成監管評估。這招果然奏效。據本報統計，今年首4個月，至少76間公司首次遞交上市申請，連同因時效已過再入表的公司共計95宗。綜合市場消息，當中16間企業至少共集資1,275.6億港元。

A股公司登陸無疑是本港新股市場重拾活力的關鍵。截至4月27日，已有32間A股公司宣布會來港上市及發行H股，涉及集資額至少1,162.2億港元，當中18間已經向聯交所遞交上市申請，包括電動車電池龍頭寧德時代，市傳其擬集資50億美元（約390億港元），有望成為本港2021年2月以來最大宗新股。

安永指出，隨着「A+H」上市門檻降低，以及上市時間表更有預見性，相信將有一批優質A股公司推動「A+H」雙重上市潮，讓中資企業借助資本市場，加強全球競爭力，同時為投資者提供更多元化的選擇，提升香港資本市場的活躍度。

高盛料有助中企海外布局 高盛（中國）證券總經理索莉暉表示，今年以來，A股公司加快赴港上市步伐，接連有行業龍頭向港交所遞交申請。由於香港市場對中資企業而言，是非常重要的國際資本市場平台，有助其海外布局，和A股市場形成配合。

港交所行政總裁陳翊庭表示，截至3月底止12個月，聯交所審批上市申請時間中位數為28日，比起2022年的61日大幅縮短，強調「沒有最好，會做到更好」，對所有企業一視同仁加快整體上市審批時間，當中包括已在海外上市的中概股回流。

業界冀中證監再提速放行 企業上市除了須獲得本地兩個監管機構審批，亦要取得中國證監會發出的備案通知書。據從事新股業務多年的人士透露，現時取得中國證監會批出的備案通知書需時約3個月，雖然較2023年3月發布備案新規實行初期需時平均約6個月已有改善，但仍期望能進一步壓縮有關的工作時間。

財經事務及庫務局表示，自新規實施以來，港府與監管機構一直密切留意市場對有關機制的運作經驗，政府亦有向中證監及內地相關的監管機構反映香港業界的建議，包括加快內地企業來港上市備案進度，未來會繼續與內地相關部門溝通。如果個別內地企業就審批要求遇上困難，港交所會提供適切協助。

證監會企業融資部執行董事戴霖強調，證監會有定期與中國證監會舉行會議，對方亦知悉市場關注審批過程需時的情況，並正與其他中國監管部門接觸，商討如何令整個過程比現在更快。

翻查資料，2024年150間境內企業通過中證監備案，較2023年79間增加71間或89.87%。即使排除2023年備案新規實施不足全年，去年的備案速度明顯加快。