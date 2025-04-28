華AI手機滲透率料衝破40%

市場調研機構Canalys最新數據顯示，內地今年首季智能手機出貨量達7,090萬部，受到內地補貼政策提振及消費復甦推動，按年溫和增長5%，延續自去年開始的復甦趨勢，並估計內地人工智能（AI）手機的滲透率繼去年已達到22%後，今年將突破40%。

該機構研究經理劉藝璇表示，內地1月份實施的購手機補貼政策，對於市場表現有所帶動，且總體較為溫和，一定程度上促使部分消費者提前換機，但其更多體現為需求的時點前移，而非帶來新增的有機增長。

她指，從廠商角度來看，整體備貨策略保持理性，市場庫存水平維持在相對健康的區間。除了短期的需求提振，補貼政策的深遠影響更可能體現在渠道結構調整上。為鞏固市場地位及推動高端化，廠商的渠道投入聚焦於品牌店覆蓋擴張、實體店購物體驗提升，以及渠道深度合作，而補貼政策進一步鞏固大型零售渠道與天貓、京東等主流電商平台的優勢地位。