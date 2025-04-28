曹慰德：善經濟模式着重價值 助企業覓機遇

美國開打關稅戰，船運起家、逾120年歷史的曹寶記（TPC）掌門人曹慰德表示，早於2015年已預視形勢，策略性將業務重心轉向中東，現時在歐美地區的業務已降至不足一成。因應地緣政治局勢多變，全球經濟正面對前所未有的可持續發展挑戰，發起「善經濟聯盟」（Association for Well-being Economy，AWE），推動企業以社會福祉及永續價值為核心，強調「你好我好大家好」，建立新的經濟模式。

曹寶記現已發展成為由音昱集團、萬邦工業集團及一系列非盈利組織構成的善經濟生態系統。他指，過去10年，全球經濟重心已明顯轉向亞洲地區，包括中東、中亞及東南亞，加上產業鏈及糧食供應鏈基於政治、氣候及環保因素而轉移。即使貿易戰持續，集團也大可放棄歐美地區，展現出策略部署的成效。

他強調，業務營運須與時並進，航運已發展成整個物流產業鏈的其中一環，特別是船隻的設計，而集團在造船業務上已作出相應改變，例如按市場需求及客戶要求而修改生產船舶的類型。另已加大在中國投資，近兩年累計出資超過3億元人民幣，包括直接項目投資和基金投資領域，以具有可持續發展潛力的綠色科技及健康生活方式消費為目標。曹寶記投資部門近期計劃向增進人類福祉的善經濟領域定向投資3億美元。

聚焦金融科技醫療等12範疇 在新的挑戰下，曹慰德認為，必須用新的形式面對，相信企業需要超越單純的利潤追求，以使命為本，因而發起「善經濟聯盟」，冀推動企業從「利潤優先」轉向「價值共生」，突破傳統以經濟增長衡量經濟成果的框架。他同時透露，已制訂未來6個月的發展計劃，將聚焦金融、科技、醫療等12個範疇，透過建立「概念驗證平台」，促進跨界別協作，並提供全球視野研討會、產業對話及ESG（環境、社會及管治）相關課程，助企業把握大灣區及東盟市場機遇。