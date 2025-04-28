廣州首季GDP增3％ 小鵬帶動造車
大灣區核心城市、份屬中國一線城市的廣州，今年首季地區生產總值（GDP）為7,532.51億元（人民幣‧下同），以不變價格計算，按年增長3%，不及全國（5.4%）、全省（4.1%）、東莞（5.3%），以及自己去年同期（3.6%）。
「近幾年，作為廣州第一支柱的汽車產業步入深度調整期，凸顯廣州經濟的結構性增長壓力」，指的恐怕是上季豐田和埃安銷量仍未止跌，廣汽集團(02238)更由盈轉虧。季內全市規模以上工業增加值按年持平，汽車製造業部分按年仍跌6.4%。
消費升幅勝京滬
不過，廣州當局的通稿提到，上季汽車製造業增加值跌幅加快收窄，「新能源車產量在小鵬汽車(09868)的帶動下，實現自去年5月以來累計產量增速的首次轉正，按年增長0.7%」，且新能源車零售額按年升5%。全市上季固定資產投資按年增速降至2.2%，其中，基建增速降至8.6%，但工業投資仍維持20.6%的高增長。
儘管廣州上季經濟增長不如北京和上海，消費表現卻勝很多籌。即使樓價近年顯著下跌，上季社會消費品零售總額按年增長3.5%，跟去年首季一樣；限額以上零售商品當中，換新補貼力度較大的通訊器材和新能源車分別實現零售額按年增長6.3%及5%；連金銀珠寶都升15.3%，跑輸北京，但遠勝上海。
廣州坦承經濟尚在轉型當中，但上季數碼經濟核心產業增加值按年增長6.5%，對GDP增長的貢獻率達30%，晶片製造的增加值按年升28.2%。
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