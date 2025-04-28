廣州首季GDP增3％ 小鵬帶動造車

大灣區核心城市、份屬中國一線城市的廣州，今年首季地區生產總值（GDP）為7,532.51億元（人民幣‧下同），以不變價格計算，按年增長3%，不及全國（5.4%）、全省（4.1%）、東莞（5.3%），以及自己去年同期（3.6%）。

儘管廣州上季經濟增長不如北京和上海，消費表現卻勝很多籌。即使樓價近年顯著下跌，上季社會消費品零售總額按年增長3.5%，跟去年首季一樣；限額以上零售商品當中，換新補貼力度較大的通訊器材和新能源車分別實現零售額按年增長6.3%及5%；連金銀珠寶都升15.3%，跑輸北京，但遠勝上海。

廣州坦承經濟尚在轉型當中，但上季數碼經濟核心產業增加值按年增長6.5%，對GDP增長的貢獻率達30%，晶片製造的增加值按年升28.2%。