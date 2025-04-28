外匯基金美元佔比10載低

餘額仍足以支持聯匯 港元資產大增72% 香港金融管理局2024年年報披露，2024年12月31日外匯基金的美元資產折合約3.23萬億元，佔比為79.1%。雖然仍很高，但對比2023年底下降足足3個百分點，跌幅並不常見，而且是2014年以來首度低於80%，於中美關係急劇惡化的當下，尤為耐人尋味。

以外匯基金去年從香港以外股票大賺691億元，理應也從美股牛市斬獲不少，但去年底美元資產餘額按年減少662.91億元或2.01%。

金管可沽美元供庫房所需 其佔比下降的原因，更多是由於港元資產大增1,090.5億元或72.12%，比重升2.6個百分點至6.4%；包括人民幣的其他貨幣資產則升0.4個百分點至14.5%。

就美元資產減少，金管局發言人解釋「主要由於提取財政儲備存款」。2004年一篇《匯思》提過，如果庫房要錢，金管局可出售美元資產換成港元，「若借取港元的成本高於外匯基金所持美元資產的回報」就會這樣做。

外匯基金負債部分中的「財政儲備存款」刷新13年低位，而「香港特區政府基金及法定組織存款」去年跌了775.83億元，為過去10年首次減少。

至於港元資產驟升，發言人指，主要於去年底獲認購但未交收的外匯基金票據及債券（EFBN）有所增加。現在銀行可以把EFBN抵押給金管局，借取隔夜港元流動資金進行銀行同業結算，即「貼現窗」。要留意，隨着EFBN交收回升，2月底外匯基金港元資產已經回落1,929.28億元，比率為4.8%。

浸會大學會計、經濟及金融學系高級講師黃健明評論，以外匯基金的規模，去年美元資產減少規模不算大，餘額亦遠超回購港元所需。EFBN屬於港幣基礎，可調節銀行體系流動性，它必須投放於美元資產。

學者：關稅戰港機多於危 2月底，支撐港元的資產為貨幣基礎的110.27%，但僅佔外匯基金54.34%，那應否適當地減少一些美元資產？中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為較難，因聯匯制度下，外匯基金必須大量持有美元資產，貿然轉用其他資產則要承受匯率波動風險，難以作出捍衞港元之效用。

金管局發言人表示，會繼續堅守「保本先行、長期增值」原則，作出適當防禦性部署、維持高流動性的同時，持續多元化投資，提高外匯基金長期投資回報。

黃健明表示，貨幣發行局理論上有充足美元回購所有港元，經濟再差理論上都不會影響聯匯的穩健性，但匯率制度終歸是政策選項，一旦經濟極需貨幣政策支持，而美國息率政策又不利本港，經濟代價太大就可能有影響，「好極端情況下，美國亦可用政策影響聯匯。」

展望本港經濟前景，莊太量認為，關稅戰下反而「機多於危」，雖然轉口至美國必然減少，但本港奉行零關稅，從美國的進口成本會低於區內，一定程度上能吸引遊客訪港購物，可提振本地零售及旅遊。參考2018年，內地尖子放棄赴美，轉到香港升學，也有利本地經濟。

此外，華府實行高關稅，聯儲局最快年中會減息，息口降低將有利金融活動轉趨活躍，刺激資金進一步從存款回流股市、樓市，亦預期今年樓價有上升空間。

美元在外匯基金比重